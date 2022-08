Football: la Mauritanie se retire d’un tournoi U15 en raison du doute sur l’âge des joueurs de Sierra Leone

La sélection U15 de la Mauritanie était opposée cette semaine à la Sierra Leone U15 dans le cadre du tournoi de la zone A de l’UFOA. Une rencontre qui a vu les Mourabitounes se sont lourdement inclinés 6-0. La Fédération de la Mauritanie a annoncé la décision de se retirer de la compétition, en raison de l’âge douteux de certains de leurs adversaires.

L’image commence à faire le tour des réseaux sociaux: un joueur assez robuste de la Sierra Leone aux prises avec un jeune joueur assez frêle de la Mauritanie. Si la photo a de quoi faire sourire, un détail qui intrigue. Car l’opposition avait lieu dans le cadre du tournoi U15 de l’Union régionale dans les pays de l’Afrique de l’Ouest de la Zone A (UFOA).

Les Mourabitounes se sont finalement lourdement inclinés sur le score de 6-0 face à leurs opposants. L’histoire aurait pu s’arrêter là mais la Fédération de football de la Mauritanie a publié un communiqué qui fait grand bruit. L’instance relève que certains joueurs présents dans cette compétition sont trop âgés pour pouvoir y participer: "Nous avons été signalés par de nombreux observateurs (…) que l’âge de certaines des équipes participant sur le terrain est très loin de l’âge légal pour participer à ce championnat."

Les raisons du retrait de la Mauritanie

Devant ce constat, la sélection a pris la décision de "se retirer du championnat (…) assurant que cette décision n’affectera en rien notre adhésion à cette union." Si la Mauritanie ne semble pas en vouloir en faire une affaire d’état, la Fédération a quand même expliqué les raisons de cette décision, en voulant mettre en priorité la protection des joueurs: "En raison du danger d’une telle affaire pour la santé et sécurité des joueurs, aux blessures graves auxquels ils peuvent être exposés."

La Mauritanie estime que ce genre de pratiques est une vraie atteinte au fair-play et souhaite que ces agissements n’aient plus lieu à l’avenir: "Nous ne devons pas cautionner ou encourager de telles pratiques."

Il y a quelques semaines, la Sierra Leone avait déjà fait parler d’elle et encore une fois pas vraiment positivement. En juillet dernier, durant les éliminatoires du championnat national, une enquête avait été ouverte par la Sierra Leone Football Association: Gulf FC et Kahunla Rangers avaient remporté leur rencontre 91-1 et 95-0.