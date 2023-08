Football: le carton d'un humoriste britannique qui mime une célébration de joueur de foot au ralenti

Le Britannique Karl Porter est devenu une star sur les réseaux sociaux après la diffusion d'un extrait de son spectacle de stand-up. Une séquence où il marque un but puis le célébre en slow-motion a fait des dizaines de millions de vues en quelques jours.

A l'image de Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ou encore de Kylian Mbappé, certains footballeurs possèdent une célébration mémorable. Mais depuis quelques jours, un humoriste anglais est en passe de leur volée la vedette. Originaire de Salford dans les environs de Manchester, le comédien est devenu viral sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo liée au football.

Pendant l'un de ses spectacles, Karl Porter a ainsi proposé de mimer un pion et sa célébration en slow-motion. Et si on tient peut-être le but le plus lent de l'histoire, l'engouement autour de la vidéo de ce Mancunien a rapidement fait le tour du monde.

32M de vues et des likes de Balotelli et Jon Jones

Postée sur Instagram, la séquence de Karl Porter a déjà suscité plus de 3,3 millions de likes dont ceux du fantasque Mario Balotelli, lui aussi adepte des célébrations originales, ou de la superstar de l'UFC Jon Jones.

Surtout, la vidéo publiée par l'humoriste anglais a déjà été vue près de 32,6 millions de fois. Le tout, bien évidemment, sans compter tous les autres médias qui ont pu relayer ce but de la tête et cette célébration au ralenti. Si on ne connait pas le vrai niveau de Karl Porter balle au pied, le Britannique vient peut-être déjà de marquer l'un des buts les plus vus de la saison.