PSG: comment Deschamps a vécu la mise à l'écart de Mbappé

Didier Deschamps a réagi ce jeudi à la situation compliquée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en début de mercato. Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé qu'une mise à l'écart de l'attaquant ne l'aurait pas empêché de le convoquer chez les Bleus.

Puni et écarté du groupe de Luis Enrique pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé a finalement réintégré l'effectif francilien en marge de la deuxième journée de Ligue 1. Si les relations entre l'attaquant du PSG et sa direction se sont apaisées sur la fin du mercato estival, le buteur de 24 ans a toujours gardé la confiance de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus n'avait pas prévu de se passer de son capitaine pour les matchs de septembre contre l'Irlande et l'Allemagne.

"Il serait venu avec nous, c'est une certitude, a confirmé le technicien ce jeudi dans un entretien accordé au journal L'Equipe. On aurait fait en sorte d etrouver des solutions. Cela n'aurait pas remplacé la compétition mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum. Kylian aurait été avec nous."

Deschamps: "Pour lui faire perdre sa tranquillié, à Kylian..."

Leader des Bleus à la fois dans le vestiaire et sur le terrain, Kylian Mbappé est jugé comme indispensable par Didier Deschamps. Mais le sélectionneur tricolore a assuré ne pas avoir participé à la fin des tensions avec le PSG, il ne se "mêle pas de ça" selon lui. Pas plus que de son avenir à Paris qui n'aura pas d'impact sur son Euro 2024 avec la France. Malgré la fin de son contrat en juin 2024, le champion du monde 2018 ne se laissera pas perturber.

"Je ne pense pas qu'il y ait un risque de perte d'énergie, a encore noté Didier Deschamps. Pour lui faire perdre sa tranquillié, à Kylian... Celui qui va y arriver n'est pas encore né."

Deschamps heureux d'une situation "normalisée"

Derrière sa star pendant cet été agité, Didier Deschamps a toutefois reconnu qu'il était heureux de l'amélioration des relations entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Sa réintégration au groupe constitue une bonne nouvelle.

"La situation était compliquée, elle s'est normalisée. Tant mieux, a encore salué le sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde est gagnant. J'ai échangé avec lui. C'est très bien pour l'équipe de France évidemment, mais aussi bien pour le club et pour lui."