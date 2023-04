Football: le très beau geste de fair-play d’un attaquant norvégien qui stoppe sa contre-attaque pour un joueur blessé

Pourtant idéalement placé pour se présenter seul face au but adverse, l’attaquant du club norvégien de Brann (D1 norvégienne), Brad Finne, a volontairement stoppé son action au moment où un défenseur adverse s’est blessé.

Le geste de fair-play du week-end nous vient du pays d'Erling Haaland. Il s’est déroulé dimanche à la Skagerak Arena, théâtre du match de la 2e journée du championnat de premièr division de Norvège entre le club d'Odds BK et le SK Brann.

Alors que le score est toujours de 0-0 en première période, les visiteurs de Brann auraient pu ouvrir le score grâce à leur avant-centre Bard Finne. Magnifiquement lancé de son propre camp sur une contre-attaque, le joueur de 28 ans file vers le but adversaire.

A sa gauche, seul Sondre Solholm Johansen semble en mesure d’empêcher un "one-to-one" avec le gardien. Sauf que le défenseur de Odds se blesse en pleine course. Là où neuf attaquants sur dix auraient poursuivi leur action, et peut-être marqué, Bard Finne a eu l’élégance de s’arrêter net. Et de pousser (un brin dépité quand même), le ballon en touche. Au final, Sondre Solholm Johansen, vraiment touché, a dû céder sa place. Et le SK Brann a fini par s’incliner 2-0.