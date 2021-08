Football (Nouvelle-Zélande) : les "All Whites" bientôt remplacés par un surnom plus inclusif ?

Radio New Zealand (RNZ) rapporte que la fédération néo-zélandaise de football songe à changer le surnom de son équipe nationale. Les "All Whites ("tout blancs") pourraient disparaître au profit d'un terme plus inclusif.

Les "All Whites" vivent peut-être leurs derniers instants. D'après des informations de Radio New Zealand, dont L'Équipe se fait l'écho, la fédération néo-zélandaise de football pense très sérieusement à modifier le surnom de son équipe nationale. Le terme, que l'on peut littéralement traduire par "tout blancs" n'est pas jugé assez inclusif.

"Nous sommes en train de travailler avec les acteurs du monde du football et au-delà, pour examiner tous les aspects de notre organisation et nous assurer qu'ils concordent avec le monde actuel", a assuré la New Zealand Football (NZF), dans des propos rapportés ce lundi par RNZ, sans confirmer l'information de la radio néo-zélandaise. "Comme de nombreuses autres instances sportives, NZF a entamé un processus de réflexion autour de l'inclusion culturelle."

Le sujet fait débat

Le clin d'oeil aux légendaires All Blacks, la sélection néo-zélandaise de rugby, ne passe donc plus et est désormais jugé de mauvais goût. Même si les footballeurs appelés à représenter l'île du Pacifique évoluent en blanc, ils pourraient donc bientôt être contraints de changer de surnom.

Comme le relate RNZ, le sujet fait déjà débat en Nouvelle-Zélande. "Même si ça déplaît à une petite minorité, pour moi, c'est suffisant pour le changer", a par exemple développé Ryan Nelsen, ancien international et joueur en Angleterre (Tottenham, Blackburn). "All Whites est un surnom donné par les supporters, entièrement basé sur la couleur du maillot", répond de son côté le commentateur Jason Pine. "C'est comme les Boston Red Sox. Ils ont des chaussettes rouges. Les All Whites ont des maillots blancs", a-t-il détaillé.