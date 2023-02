Football: pourquoi les joueurs ont-ils pris cette habitude de trouer leurs chaussettes ?

Depuis plusieurs mois, les footballeurs sont de plus en plus nombreux à céder à la "mode" des chaussettes trouées. Pourquoi avoir pris une telle habitude ? La raison se trouve dans une volonté d’éviter les blessures.

La pratique a visiblement fini par irriter José Mourinho. Et, comme souvent avec lui, le Special One n’a pas pu s’empêcher de le faire savoir. Ce lundi, l’entraîneur portugais de l’AS Roma s’est fendu d’un post Instagram dans lequel il partage une série de photos de footballeurs portant des chaussettes trouées. "De belles chaussettes pour le beau jeu. Validé par les autorités du football", écrit le technicien portugais en légende.

Depuis plusieurs mois, les joueurs s’adonnant à cette pratique sont de plus en plus nombreux. Récemment, Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Gabriel Martinelli ont suscité l’étonnement des internautes en choisissant de trouer leurs chaussettes au niveau des mollets. Bien avant eux, au début des années 2010, Kyle Walker et Gareth Bale avaient été les premiers grands joueurs à lancer cette "mode". Qui n’a absolument rien à voir avec une question esthétique.

Jude BELLINGHAM le 10/12/2022 © Icon

Éviter les pépins musculaires

Si les footballeurs choisissent délibérément de faire des trous dans leur équipement, c’est avant tout pour éviter les blessures. Avant chaque rencontre, les joueurs reçoivent des chaussettes neuves. Et qui dit chaussettes neuves dit tissus extrêmement tendus, d’autant plus que les équipements produits par les différentes marques sont déjà pensés pour compresser… ce qui n’est pas forcément bon pour les muscles de tout le monde, en particulier les joueurs fragiles. Faire des trous permettrait ainsi de libérer la tension exercée par les chaussettes, surtout au niveau du mollet, et donc d’éviter les pépins musculaires comme les crampes.

Un simple effet placebo ?

Faire des trous serait donc la solution miracle pour éviter certaines blessures ? Selon des spécialistes, ce n’est pas si simple. En 2012, des médecins interrogés par le quotidien espagnol As assuraient que "le fait de trouer les chaussettes est davantage une aide psychologique pour prévenir les blessures, une sorte d'effet placebo". Voilà qui ne devrait pas réconcilier José Mourinho avec cette pratique.