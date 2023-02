AS Roma: Cassano fracasse Mourinho, qui n’est pas “un très grand entraîneur”

Antonio Cassano, ancien joueur de la Roma, n’a pas été tendre avec José Mourinho, le coach de la Louve. Selon lui, le “Special One” n’a “jamais été un très grand entraîneur”.

José Mourinho n’a pas que des admirateurs dans la capitale italienne. Le coach de l’AS Roma, en poste depuis 2021, s’est fait détruire par Antonio Cassano, ancien joueur des Giallorossi. Consultant dans le podcast BoboTV de Christian Vieiri, l’Italien n’a pas mâché ses mots à l’égard du Special One, trois jours après l’élimination de la Roma en quart de finale de la Coupe d’Italie face à la Cremonese, dernier de Serie A qui n’a toujours pas gagné en championnat. Une performance qui lui a donné “envie de vomir”.

“Mourinho n’a jamais été un très grand entraîneur, il a toujours été un très grand communiquant. Je pense qu’il a été l’un des premiers à bien communiquer, à jouer avec les médias et à bien gérer les joueurs forts. Mais pas les mauvais joueurs, parce que c’est facile d’être amis avec les joueurs forts, assure Cassano. À Rome, c’est désastre sur désastre. Il a fait dépenser pas mal d’argent pour certains joueurs, parce que Matic et Rui Patricio, c’est lui qui les a fait venir.”

“Il agit de façon surnoise”

Cette saison, le “Mou” doit gérer plusieurs cas épineux, notamment ceux de Rick Karsdorp et Niccolo Zaniolo. “Sa gestion de Karsdorp a été désastreuse. Il est à l’agonie à cause de lui, en le détruisant, en l’insultant devant tout le monde, maintenant il va être réintégré et le joueur n’a plus aucune valeur marchande à cause de cette connerie. Trop souvent, il agit de façon sournoise [...] Parlons du cas de Zaniolo, Mourinho est malin. Il s’occupe de ses affaires dans le sens où le jeu de merde qu’il produit avec son équipe. Il ne l’assume pas et préfère dire que la Cremonese méritait de gagner. Tu dois expliquer pourquoi ton équipe ne joue pas au foot depuis un an et demi. Le foot a évolué et vous êtes restés 10 ans en arrière.”

Pourtant, les résultats sont là pour la Roma. Vainqueur de la Ligue Europa Conference la saison dernière, la Louve est actuellement troisième de Serie A, à égalité de points avec l’Inter, après sa victoire face à Empoli ce samedi (2-0). Les hommes de José Mourinho sont toujours à la bagarre pour accrocher une place en Ligue des champions, que les Romains n’ont plus disputé depuis la saison 2018-2019 (huitième de finale contre Porto).