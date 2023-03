Football: Ribéry rend hommage à son "frère" Özil après sa retraite

Franck Ribéry a posté un message sur Twitter pour l’international allemand, Mesut Özil, après l’annonce de sa retraite immédiate ce mercredi.

Ils n’ont jamais joué ensemble, ils n’ont même jamais évolué dans les mêmes clubs. L’un a commencé à Schalke 04 avant de briller au Real Madrid, l’autre est devenu une légende du Bayern Munich. Au moins, ils auront pris leur retraite sportive la même saison.

Franck Ribéry, ancien international français, a tenu tout de même a laissé un message pour le néo-retraité Mesut Özil ce mercredi sur son compte Twitter. "Tous ceux qui connaissent le football se souviendront de toi comme d’un joueur exceptionnel. Bonne retraite, Frero !", a ainsi posté le natif de Boulogne-sur-Mer.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Des confrontations en championnat, en Ligue des champions et en sélection

Les deux joueurs ont eu l’occasion de se croiser à plusieurs reprises, en Bundesliga et en coupe d’Allemagne d’abord avec en point d’orgue la finale 2010 remportée par le Bayern (4-0), dont un but de Ribéry. Puis sur la scène européenne en demi-finale de la Ligue des champions 2012, avec l’élimination du Real Madrid de Özil aux tirs au but (3-3, 1-3 t.a.b.) par les Bavarois.

Ribéry et Özil se sont aussi affrontés en sélection nationale, au cours de deux matches amicaux entre Français et Allemands au début des années 2010.