Le "Kaiser" Franck Ribéry annonce officiellement sa retraite, à 39 ans

Comme annoncé depuis plusieurs semaines par la presse italienne, Franck Ribéry raccroche les crampons, à 39 ans et demi. Perturbé par des blessures au genou, l'ailier français stoppe une longue et riche carrière, dont il a surtout écrit les plus belles pages au Bayern Munich.

Son corps l'a lâché et Franck Ribéry doit dire stop. Le Français, qui a disputé son dernier match le 14 août dernier avec la Salernitana, a annoncé ce vendredi l'arrêt de sa carrière professionnelle, à 39 ans et demi. Initialement en fin de contrat jusqu'à la fin de la saison, l'ailier gauche a décidé de tout stopper dès maintenant.

"Le moment est venu pour moi d'arrêter le football, écrit Ribéry dans un message publié sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, malgré les efforts consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels. Je n'ai plus le choix, il faut que j'arrête de jouer."

"Kaiser Franck"

Gêné par des blessures aux genoux ces derniers mois, Franck Ribéry avait automatiquement prolongé avec la Salernitana après le maintien obtenu en Serie A l'an passé. Ce qui représentait déjà un sacré exploit pour le plus petit budget du championnat. C'est déjà en Italie qu'il avait rebondi après sa longue période au Bayern Munich, d'abord à la Fiorentina où il a passé deux saisons.

Mis en lumière à Marseille, où il est resté entre 2005 et 2007, Franck Ribéry avait profité aussi de la Coupe du monde 2006 pour se faire un nom, à l'image de son but lors du huitième de finale face à l'Espagne. Recruté 30 millions d'euros par le Bayern Munich, le joueur formé à Boulogne-sur-Mer a disputé 425 matchs avec le club bavarois, où il est devenu "Kaiser Franck", flanqué toujours du numéro 7.

Courtisé rapidement par tous les autres grands clubs européens, dès 2009, Ribery restait fidèle au Bayern. "C'est un club familial, avec de grands monsieurs qui connaissent le foot. Ils aiment leur club, leurs joueurs mais quand ça ne va pas, il y a une pression. Le Bayern, c'est une machine. Même quand on gagne, ça ne plaît pas toujours car le jeu proposé n'a pas plu, reconnaissait Ribéry au micro de RMC au moment de quitter Munich en 2019. J'ai ramené quelque chose dans ce club, dans cette vie. J'aime rigoler, mettre de l'ambiance dans l'équipe mais quand il faut être présent sur le terrain, j'étais là aussi et ça a fonctionné."

2013, l'année de grâce

Franck Ribéry garnira ainsi son armoire à trophées de 22 titres en Allemagne, dont neuf sacres en Bundesliga, avec en point d'orgue la saison 2013, où il a décroché la Ligue des champions avec ses coéquipiers. Sa contribution aurait pu lui valoir un Ballon d'or mais le Français s'était contenté de la troisième place, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ribéry n'avait pas caché sa déception après une année pleine, où il a remporté tous les titres à sa portée. L'UEFA le récompensait néanmoins en l'élisant joueur de l'année.

Homme aux 81 sélections avec l'équipe de France, Franck Ribéry a participé aussi à la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012. Mis de côté au dernier moment en raison d'une blessure pour le Mondial 2014, Il ne portera plus ensuite le maillot des Bleus, qui redoreront sans lui leur blason. "L'équipe de France, ça reste de vrais souvenirs", assurait tout de même avec le recul Ribéry, qui "a eu la chance en 2006 de jouer avec de grands noms".

Adulé en Allemagne, Franck Ribéry n'a sans doute pas eu la même reconnaissance dans son pays natal. Depuis ses débuts, rien n'a été simple pour Ribéry, qui a passé trois saisons en National avant de rejoindre Metz et la Ligue 1 en 2005. "Cela m'arrivait à mes débuts de rejouer après, dans le quartier. Parfois, après un match avec Boulogne-sur-mer, il était 22 heures et j'allais rejouer avec les mecs du quartier, confiait Ribéry à RMC, témoignant de sa passion pour le jeu. C'était normal." S'il espérait jouer jusqu'à 40 ans, avec une détermination quasi intacte à celle de ses premiers pas dans le monde pro, Franck Ribéry va désormais devoir se concentrer sur sa reconversion.