Football: selon le CIES, Phil Foden est désormais le joueur le plus cher

L'Obversatoire du football CIES a publié ce lundi sa liste des 100 joueurs les plus chers des cinq plus grands championnats européens. Phil Foden, le milieu offensif de Manchester City, arrive désormais en tête alors que Kylian Mbappé rétrograde à la 12e position.

Comme deux fois par an, l'Observatoire du football CIES a publié, à l'aide d'un algorithme, le classement des joueurs les plus chers des cinq plus grands championnats européens. Trois joueurs anglais se retrouvent en tête de liste en ce mois de juin 2021, avec désormais Phil Foden à la première place.

Neymar 71e

Le milieu offensif de 21 ans de Manchester City a une valeur estimée à 190,2 millions d'euros. Il devance deux joueurs de Manchester United, avec Mason Greenwood (178 millions d'euros) et Marcus Rashford, dont le prix est estimé à 159,1 millions d'euros. Erling Haaland, qui pourtant suscite de nombreuses questions autour de son avenir, arrive au pied du podium, avec une valeur située autour de 155,3 millions d'euros. Le top 5 est complété par Bruno Fernandes, un autre joueur de Manchester United.

Kylian Mbappé, qui va arriver dans la dernière année de son contrat et qui n'a pas encore prolongé avec le PSG, n'arrive qu'à la 12e position. Le champion du monde 2018 est déjà arrivé plusieurs fois en tête de classement. Il est le premier représentant français du classement, mais aussi de la Ligue 1. Pour le championnat français figurent aussi dans le top 100 Jérémy Doku (Rennes, 67,5 M), Moïse Kean, mais qui appartient à Everton (63,6 M), mais aussi Marquinhos (PSG, 57,9 M), Jonathan David (Lille, 52,3 M), et Amine Gouiri (Nice, 51,6 M). S'il a bien signé récemment un nouveau contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025, Neymar ne pointe lui qu'à la 71e place, avec une valeur estimée à 61 millions.

Pour les joueurs français, outre Kylian Mbappé, on retrouve aussi Jules Koundé (FC Séville, 81,7 M), convoqué pour l'Euro avec les Bleus. Anthony Martial (Manchester United, 80,6 M) est le troisième français de cette liste des 100 joueurs les plus chers des cinq plus grands championnats.

Le classement CIES:

1. Foden (Manchester City), 190,2 M

2. Greenwood (Manchester United), 178 M

3. Marcus Rashford (Mancheter United), 159,1 M

4. Erling Haaland (Dortmund), 155,5 M

5. Bruno Fernandes (Manchester United), 154,3 M

6. Frenkie de Jong (Barça), 138,7 M

7. Pedri (Barça), 133,2 M

8. Alphonso Davies (Abyern Munich), 131,6 M

9. Joao Felix (Atlético de Madrid), 127,8 M

10. Mason Mount (Chelsea), 123,6 M

(...)

12. Kylian Mbappé (PSG), 118,3 M

35. Jules Koundé (FC Séville), 81,7M

37. Anthony Martial (Manchester United), 80,6 M