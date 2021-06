Euro: "Je ne suis pas sûr que l’on ait eu un trio comme ça dans l'histoire des Bleus", Platini emballé par Benzema, Griezmann et Mbappé

Michel Platini a partagé son enthousiasme autour de l’attaque de l’équipe de France avant l’Euro. Pour RMC Sport, l’ancien meneur de jeu des Bleus croit Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé capables d’offrir la victoire dans le tournoi continental.

A la veille d’affronter la Bulgarie ce mardi (21h10 au Stade de France) lors de son dernier match de préparation à l’Euro, Didier Deschamps va devoir décider de l’animation offensive de l’équipe de France. Trop juste contre le pays de Galles (3-0) après le sacre de Chelsea en Ligue des champions, Olivier Giroud pourrait gagner du temps jeu avant le début de l’Euro (11 juin-11 juillet). A moins que le sélectionneur des Bleus ne décide de renouveler sa confiance dans le trio Benzema-Griezmann-Mbappé. Une attaque de feu qui fait saliver l’Europe et suscite une grosse attente, y compris chez Michel Platini.

"Je pense que ce trio fait peur aux autres. Ce sont trois joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment, a lancé l’ancien patron de l’UEFA et maître à jouer des Bleus auprès de RMC Sport. Je pense que dans l’histoire du football français, je ne suis pas sûr que l’on en ait eu un comme ça. Peut-être Kopa, Piantoni et Fontaine qui marquaient des buts mais c'était en 1958."

Platini: "L’équipe de France est au-dessus de tout le monde"

Fort de son attaque que l’Europe envie, la France peut nourrir de grandes ambitions durant la compétition. Le triple lauréat du Ballon d’or a insisté sur le statut de grandissime favori des Bleus pendant l’Euro malgré un groupe F relevé avec l’Allemagne, la Hongrie et le Portugal.

"Je pense que ce n’est pas prétendûment favorite, elle est favorite. Je pense que l’équipe de France, aujourd’hui, est au-dessus de tout le monde. Soit par ses individualités et aussi par le nombre très important de joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale, encore analysé Michel Platini. Je pense que Didier Deschamps a un champ de joueurs extraordinaire. La difficulté c’est de trouver les onze dans tout ce lot de très grands joueurs. Je pense que l’équipe de France est la plus complète de toutes. Après, si les individualités font l’équipe, s’entendent bien et que les planètes sont alignées, je pense qu’il n’y aura aucun souci."

Et de conclure avec confiance: "On connaît tous le football pour savoir que cela se joue sur pas grand-chose. Si les planètes sont alignées c’est plus facile que d’avoir les bons joueurs. On sait cela. Il y a trois matchs importants et ce sont le quart, la demi-finale et la finale. Quoique cette année le groupe est aussi relevé."