Un joueur néerlandais condamné à de la prison après avoir causé la mort d’un enfant lors d’un accident à plus de 200 km/h

Rai Vloet, ancien international espoirs néerlandais, a été condamné à deux ans et demi de prison et quatre ans de retrait de son permis de conduire après avoir causé la mort d’un petit garçon de quatre ans lors d’un accident de voiture. Le joueur de 27 ans roulait à plus de 200 km/h et avait consommé de l’alcool au moment des faits.

Le tribunal de Haarlem, près d’Amsterdam, a tranché. Comme rapporté par la presse locale, dont RTL Nieuws, Rai Vloet a écopé d’une peine de deux ans et demi de prison ainsi qu’un retrait de son permis de conduire pendant quatre ans après avoir causé la mort d’un petit garçon de quatre ans lors d’un accident de voiture en novembre 2021.

Il y a un an et demi, l’ancien international espoirs néerlandais, notamment passé par le PSV Eindhoven et aujourd’hui sous contrat avec Ural Iekaterinbourg (D1 russe), a été responsable d’un accident mortel survenu sur une autoroute aux Pays-Bas.

Rai Vloet (à droite) en août 2021 © Icon

Alcoolisé, Rai Vloet roulait à 203 km/h au lieu des 130 km/h autorisés au moment des faits. Son véhicule a alors heurté par l’arrière celui d’une famille. A l’intérieur, les parents et la sœur de la victime ont survécu à la collision. L’enquête a conclu que le footballeur néerlandais avait conduit "imprudemment" et n’avait pas freiné avant d’entrer en collision avec le véhicule familial.

"Je ne ressens que de la douleur, beaucoup de regrets. Je dois porter ça toute ma vie, a indiqué Rai Vloet dans des propos rapportés par les médias néerlandais. Je ne l'ai pas vu venir (l’accident), je ne me souviens que du coup. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. J'essaie constamment de trouver plus d'informations, mais ça ne vient pas."

"Notre vie est paralysée et tu continues comme si de rien n'était. Tu vas jouer au football au Kazakhstan et en Russie", a de son côté reproché à Vloet la mère de l'enfant décédé, dans des propos retranscrits par la chaîne de télévision NOS.

A l’origine, trois ans et demi de prison avaient été requis contre Rai Vloet. Ce dernier ne va pas être incarcéré immédiatement car il a toujours la possibilité de faire appel.