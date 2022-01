Pays-Bas: l'Heracles suspend un joueur impliqué dans un accident de voiture mortel

Le club d'Heracles (Pays-Bas) a décidé de suspendre l'un de ses joueurs, Rai Vloet, impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la vie à un garçon de 4 ans en novembre dernier.

Le club d'Heracles, pensionnaire du championnat néerlandais, a décidé de suspendre son milieu de terrain Rai Vloet. Une décision qui intervient alors que le joueur a été impliqué dans un accident de voiture en novembre dernier. Selon De Telegraaf, en plus de son état d’ébriété, il roulait à 203 km/h au moment où sa voiture a percuté le véhicule dans lequel se trouvait une famille, provoquant le décès d’un enfant de quatre ans.

"Le conseil d'administration et la direction d'Heracles Almelo sont profondément choqués par les nouvelles informations qui ont été révélées aujourd'hui sur l'accident mortel de Rai Vloet le 14 novembre 2021", a expliqué le club dans un communiqué. Son directeur général, Rob Toussaint, est allé plus loin, en affirmant que le joueur avait assuré "qu'il n'avait pas conduit plus vite que la vitesse maximale autorisée de 130 kilomètres par heure et qu'il n'avait pas bu plus de deux boissons alcoolisées."

Il avait retrouvé les terrains

En liberté en attendant son procès, le joueur de 26 ans avait repris l'entraînement et avait participé à la rencontre de championnat face à Nimègue le 15 janvier dernier. Sa présence avait d'ailleurs suscité la colère de ses propres supporters. "C'est honteux, répugnant et totalement inacceptable", a commenté l'association de supporters Vak'74.

"Ce n'est pas possible. L'Heracles doit le virer. Mettez-vous à la place des victimes qui se trouvent à leur maison. Ils ont tout contre eux. Imaginez que ce soit votre enfant. Un enfant de quatre ans. Le club ne peut pas accepter cela", a estimé Rafael van der Vaart, dans des propos relayés par Les Sports. L'Héracles a donc pris une mesure forte, en précisant qu'il n'aurait "jamais autorisé Vloet à s'entraîner et à jouer" si le club "avait eu connaissance de cette information essentielle plus tôt."