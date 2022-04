Freddy Rincon, ancien capitaine de la Colombie, dans un état critique après un accident

L’ancien capitaine de la sélection colombienne et joueur du Real Madrid, Freddy Rincon (55 ans), est dans un état critique à la suite d’un accident de la route survenu lundi matin. Il souffre d’un traumatisme cardio-encéphalique grave.

Lundi à 5 heures du matin en Colombie, Freddy Rincon, ancien footballeur capitaine de la sélection colombienne, a été victime d’un grave accident de la route à Cali, dans l’est du pays. A bord d’un SUV, Rincon a été percuté de plein fouet par un bus. Immédiatement transporté à la clinique la plus proche, il se trouve depuis dans un état très critique. Les médecins ont indiqué à la presse locale qu’il souffrait d’un traumatisme cardio-encéphalique grave.

L’établissement a également expliqué qu’après plusieurs examens, la décision a été prise de réaliser une opération chirurgicale. Le pronostic vital de l’ancien joueur âgé de 55 ans était alors "réservé". Si tout va bien, il sera ensuite placé en soins intensifs.

Il a participé à trois Coupes du monde

L’accident a eu lieu près du stade Pascual-Guerrero, qui accueille notamment les matchs de l’America de Cali, où a joué Rincon entre 1990 et 1993. Le chauffeur du bus et plusieurs de ses passagers ont également été blessées et transportées à l’hôpital.

Freddy Rincon est connu pour avoir été capitaine de la sélection colombienne et avoir participé à trois Coupes du monde, en 1990, 1994 et 1998. Il a également joué à Naples et au Real Madrid entre 1994 et 1996, mais a fait la plus grande partie de sa carrière au Brésil, remportant notamment la première Coupe du monde des clubs avec Corinthians en 2000.