Futsal: les joueurs de Torcy dénoncent des insultes racistes lors d’un match contre Chavanoz

Le match de 2eme division de futsal entre le FC Chavanoz et Torcy n’est pas allé à son terme samedi à Bourgoin-Jallieu. Les joueurs franciliens affirment, au Parisien, avoir été victimes d’insultes racistes de la part de certains spectateurs. Des accusations que conteste le club isérois.

Pas de vainqueur ni de vaincu entre le FC Chavanoz et Torcy Futsal. Pas de match nul non plus mais une fin de rencontre dans la confusion la plus totale. Samedi à Bourgoin-Jallieu, ce match en retard de la 3eme journée de 2eme division du championnat de futsal s’est terminé après que les joueurs franciliens ont refusé de reprendre la partie, à une minute du coup de sifflet final (le score était de 4-3 pour Chavanoz).

La raison ? Ils ont, selon eux, été la cible d’insultes racistes venant d’une "cinquantaine de personnes" dans le public. "On s’est fait traiter de "sales noirs", "sales Karlouches", affirme au Parisien Hatem Mhabouli, l'entraîneur adjoint de Torcy. Mes joueurs blacks ont reçu des crachats, des projectiles. (…) Le pire, c’est que ce n’était pas seulement des jeunes. Il y avait aussi des personnes de 45-50 ans qui nous ont insultés au lieu de calmer les petits."

"C'est trop grave. On s’en fiche d’avoir match perdu"

Un but refusé, un carton rouge écopé par un joueur de Torcy… la partie a dégénéré en fin de rencontre. Un joueur de Torcy a jeté une bouteille dans le public avant que le match ne soit arrêté. "On a dit à l’arbitre qu’on avait subi des insultes racistes, que notre sécurité n’est pas assurée, poursuit le coach francilien. Mais lui, il a minimisé. (…) Il nous a menacés d’avoir match perdu si on ne reprenait pas et qu’il ferait un rapport car il y aurait eu une tentative de coup sur lui de la part de notre joueur." Les joueurs de Torcy ont décidé de ne pas reprendre le match. "C’est trop grave. On ne peut pas laisser passer ça sans réagir, poursuit Hatem Mhabouli. On s’en fiche d’avoir match perdu."

Le FC Chavanoz conteste fermement la version des faits

Alors que le club de Seine-et-Marne regrette que l’arbitre ait "perdu le fil" et appelle la FFF "à réagir", le FC Chavanoz, par la voix de son président, absent samedi, conteste fermement sa version des faits : "Qu’ils apportent des éléments, a réagi Moussa Meniri, toujours interrogé par Le Parisien. Quand on accuse, il faut pouvoir le démontrer. Nous, on est prêt à aller s’expliquer en commission de discipline. Je n’étais pas au match et j’attends de réunir les éléments. Mais sur ce qu’on m’a raconté, c’est l’attitude de Torcy qui a fait dégénérer le match. Il y a un carton rouge, cela a provoqué une échauffourée sur le terrain. Le joueur est revenu sur le terrain, il était très véhément et il a jeté une bouteille d’eau dans le public. C’est lui qui a agité les supporters", conclut le dirigeant isérois.