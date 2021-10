Mondial de futsal: l’Argentine bluffée par le soutien de Messi, "c’est fou qu’il nous regarde!"

Avant de défier le Portugal en finale de la Coupe du monde de futsal dimanche à Kaunas, l’Argentine, tenante du titre, peut compter sur un supporter de choix en la personne de Lionel Messi. Les messages de la star du PSG ont été accueillis avec étonnamment et enthousiasme par les joueurs de l'Albiceleste.

Les inconditionnels de Lionel Messi ont forcément vu ces clichés postés par la star du PSG sur Instagram. Sur le premier, l’ancien Barcelonais est allongé dans son canapé à côté de ses enfants, au chaud sous une couverture. Le second est sensiblement le même sauf que l’Argentin, toujours décontracté en short et en t-shirt, est seul. Point commun entre les deux photos, la Pulga regarde la sélection argentine de futsal, en quête d’un deuxième triomphe de suite en Coupe du monde en Lituanie.

Sur la première photo en famille, l’Argentine encourage son pays avant son quart de finale face à la Russie (1-1, 4 tab à 5). Sur la deuxième, Messi célèbre seul la qualification de l’Albiceleste pour la finale du Mondial après la victoire en demie face au Brésil (2-1), mercredi, au lendemain de son premier but avec le PSG, face à Manchester City en Ligue des champions. "En finale", savoure le Parisien.

Lionel Messi © Instagram

"Une possibilité pour que cela contribue à la diffusion de notre sport"

Avec 245 millions de followers, l'impact de ces Stories n'est pas sans conséquence. Ce soutien est vite retombé dans les oreilles des joueurs argentins. "C’est fou qu’il nous regarde, confirme à Olé Damian Stazzone avant la grande finale face au Portugal, dimanche à Kaunas. On ne savait pas qu’il regardait notre match. On l’a appris après avoir affronté la Russie. Quand on est arrivé dans le vestiaire, un des dirigeants est venu nous voir et nous a montré sur son téléphone ce que Messi avait posté sur Insragram. Il y a une possibilité pour que cela touche beaucoup de gens et que cela contribue à la diffusion de notre sport."

Lionel Messi © @Instagram

Car malgré la réussite sportive de l’Argentine, le futsal est assez peu développé au niveau national an Argentine. Damian Stazzone trouve "injuste" que les joueurs ne puissent vivre de leur passion qu’à Buenos Aires. "En Espagne ils ont un championnat dans tout le pays, comme au Portugal, en Russie et au Brésil." En deux Stories, Lionel Messi a peut-être fait plus pour le futsal argentin qu’une, voire peut-être deux Coupes du monde au palmarès.