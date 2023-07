Gold Cup: la Guadeloupe écrase Cuba et prend une option sur la qualif pour les quarts

La Guadeloupe a balayé Cuba 4-1 samedi soir pour la deuxième journée de la Gold Cup, tandis que le Canada a concédé un triste match nul 0-0 contre le Guatemala, laissant l'issue du Groupe D encore ouverte.

Cette victoire permet à la Guadeloupe de prendre la première place, avec 4 points comme le Guatemala mais une meilleure différence de buts. Le Canada est troisième avec deux unités et Cuba est déjà éliminé avec zéro points. Les qualifications pour les quarts de finale de ce tournoi qui réunit les meilleures sélections de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) se joueront donc mercredi soir lors des rencontres Guadeloupe-Guatemala et Canada-Cuba.

Un nul suffira aux Guadeloupéens

Les trois équipes ont leur destin entre leur main. Un nul ou une victoire qualifierait la Guadeloupe, alors que le Guatemala doit l'emporter pour ne pas dépendre du résultat du Canada. Les Canadiens, qui avait pris part au dernier Mondial au Qatar, doivent également impérativement s'imposer, et au moins par deux buts d'écart en cas de match nul entre la Guadeloupe et le Guatemala.

Face à des Cubains dépassés, les Guadeloupéens ont brillé, avec un doublé de Matthias Phaëton (13e, 43e) et des buts d'Ange-Freddy Plumain (41e) et Anthony Baron (50e). Le but de Baron, qui efface trois défenseurs d'un dribble et d'une roulette dos au but avant de trouver l'ouverture, sera certainement en lice pour le titre de plus beau but du tournoi.