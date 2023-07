Gold Cup: une finale inédite Panama-Mexique, les Etats-Unis éliminés aux tirs-au-but

Défaits par le Panama aux tirs-au-but, les Etats-Unis échouent aux portes d'une finale à domicile en Gold Cup et offrent ainsi une finale inédite Panama-Mexique, qui aura donc lieu ce dimanche en Californie.

Inédit: la finale de l'édition 2023 de la Gold Cup, tournoi annuel mettant aux prises les meilleures équipes de football des pays de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes), opposera le Panama au Mexique, dimanche à Ingelwood en Californie.

Un magnifique but de Ferreira pour égaliser

Mercrdi en demi-finales, le Panama a éliminé à San Diego en Californie les Etats-Unis 5 tirs au but à 4, le score étant de 0-0 après le temps réglementaire puis de 1-1 à la fin de la prolongation, et le Mexique a battu la Jamaïque 3-0 à la Vegas dans le Nevada.

Les Panaméens disputeront leur troisième finale de la Gold Cup de leur histoire après 2005 et 2013. Le Mexique en sera à sa 11e finale. Il en a gagné huit (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019) et perdu deux (2007, 2021). Mais jamais le Panama et le Mexique n'avaient été opposés pour le titre.

Une défaite et un départ

Ivan Anderson avait ouvert le score pour le Panama à la 99e minute, Jesus Ferreira a égalisé pour les Etats-Unis à la 105e minute. Le Panama a eu le dernier mot en remportant la séance de tirs au but 5 à 4.

Une défaite qui marque la fin de l'intérim de BJ Callaghan à la tête de la sélection américaine, après avoir été mis nommé suite à l'affaire entre la famille Reina et Gregg Berhalter, qui avait vu l'ancien joueur être temporairement suspendu de son poste de sélectionneur. "C'est un honneur à chaque fois que vous arrivez à représenter le pays, et pour moi, peu importe le rôle, a confié l'intérimaire en conférence de presse. En ce qui concerne mon avenir, je n'ai pas pensé à que pendant une seconde, je me concentre sur les joueurs et le staff."

Dans l'autre demi-finale, Le Mexique a battu plus nettement la Jamaïque 3 à 0. Henry Martin (2e minute), Luis Chavez (30e) et Roberto Alvarado (90e+3) ont été les buteurs mexicains.