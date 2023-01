Etats-Unis: Berhalter veut récupérer son poste de sélectionneur après la folle histoire de violence conjugale et de vengeance

Mis de côté provisoirement de son poste de sélectionneur des Etats-Unis après la révélation d'une affaire de violence conjugale datant d'il y a 31 ans, relayée par les parents de Giovanni Reyna, Gregg Berhalter souhaite poursuivre jusqu'à la Coupe du monde 2026.

Gregg Berhalter aimerait poursuivre sa mission. Sélectionneur des Etats-Unis depuis 2018, le technicien s'imaginait sans doute continuer à ce poste jusqu'à la prochaine Coupe du monde, d'autant plus après avoir atteint les huitièmes de finale au Qatar. Mais sous contrat jusqu'au 31 décembre, l'homme de 49 ans a été écarté par la Fédération américaine pour une affaire de violence conjugale datant de 31 ans.

Les parents de Giovanni Reyna, proches des Berhalter, à l'origine des révélations

Mardi, Gregg Berhalter publiait un communiqué pour revenir sur une affaire de chantage survenue durant la Coupe du monde au Qatar. Si l'homme, 18 ans à l'époque, a admis avoir frappé une fois sa femme lors d'une soirée, ce sont les parents de Giovanni Reyna, mécontents du traitement réservé à leur fils durant la compétition, qui ont prévenu la Fédération.

Danielle Reyna, épouse de l'ancien capitaine de l'équipe nationale masculine des États-Unis, Claudio, et mère de Giovanni, a admis mercredi avoir divulgué cette histoire. Celle-ci était colocataire et meilleure amie de Rosalind, compagne de Gregg Berhalter, au moment des faits. "Je trouvais particulièrement injuste que Gio, qui s'était excusé d'avoir agi de manière immature au sujet de son temps de jeu, soit encore traîné dans la boue alors que Gregg avait demandé et obtenu le pardon pour avoir fait quelque chose de bien pire au même âge", a justifié Danielle Reyna.

"C'était à ma femme de raconter son histoire"

"Toute notre famille est attristée par ces événements, a réagi Gregg Berhalter dans un entretien au Harvard Business Review. Comme nous l'avons dit dans notre déclaration (avec Rosalind, NDLR), c'est quelque chose que nous n'avons pas caché à l'époque, et nous ne sommes pas prêts à le cacher maintenant, et c'est pourquoi nous avons publié ce communiqué. En fait, les événements de cette nuit-là, il y a 31 ans, et les leçons que nous en avons tirées ont jeté les bases de notre relation pour l'avenir. C'est une relation pleine d'amour, une relation dévouée, et nous avons quatre enfants extraordinaires à notre actif."

Rosalind avait fini par pardonner à Gregg son geste sept mois après. Les deux conjoints se sont ensuite mariés et ne se sont plus quittés. "Je pense que le pire, c'est que j'ai mal au cœur pour ma femme, parce que c'était à elle de raconter son histoire, qu'elle le veuille ou non, a poursuivi celui qui a été écarté du poste de sélectionneur. Cela m'attriste vraiment, vraiment. Mais nous allons de l'avant et c'est ainsi que nous devons voir les choses en tant que famille. La famille a été formidable et a pris les choses au jour le jour pour aller de l'avant."

L'adjoint de Berhalter a pris sa place et une enquête est en cours

Giovanni Reyna, ancien coéquipier et proche de Gregg Berhalter, a réfuté lui toute idée de chantage. La Fédération américaine a elle engagé un cabinet d'avocats indépendants le 11 décembre pour mener une enquête sur cette affaire.

En attendant les conclusions de l'enquête, Anthony Hudson, adjoint de Berhalter, a pris les commandes et dirigera la Team USA lors du stage de janvier et des matchs amicaux qui suivront. Pour autant, Gregg Berhalter ne compte pas faire une croix sur son poste: "C'est un groupe fantastique de joueurs et il y a un potentiel super élevé dans ce groupe, a appuyé Berhalter. La Coupe du monde 2026 sera un défi incroyable pour cette équipe. Quand nous avons commencé en 2018, nous voulions changer la façon dont le monde voit le football américain. Je pense que lorsque vous interrogez le monde entier maintenant sur notre équipe, le monde nous voit sous un jour complètement différent."

En 2026, la Coupe du monde sera organisée par le Mexique, le Canada et les Etats-Unis. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, 46 pays seront présents. "Maintenant, il s'agit d'être capable de franchir la prochaine étape et celle-ci consiste à faire quelque chose qu'aucune équipe américaine n'a jamais fait, c'est-à-dire atteindre les demi-finales et voir ce qui se passe à partir de là, a lancé Gregg Berhalter. Il y a beaucoup de grands défis à relever, et bien sûr j'aimerais continuer dans mon rôle." A la Fédération américaine de trancher dans les prochains jours désormais sur le sort de son ancien sélectionneur après les conclusions de l'enquête qu'elle a lancée.