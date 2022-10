Golden Boy 2022: les 20 finalistes, avec le tenant du titre Pedri et deux Français

Tuttosport, média qui organise et décerne le prix du Golden Boy, qui récompense le meilleur joueur évoluant en Europe de moins de 21 ans, a dévoilé ce vendredi la liste des 20 finalistes. Nuno Mendes est le seul joueur de Ligue 1, là où Eduardo Camavinga et Mathys Tel représentent la France.

Qui pour succéder à Pedri? Ils ne sont plus que 20 candidats, dont le tenant du titre, à pouvoir prétendre au titre de "Golden Boy" de la saison 2022, trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans décerné par le média italien Tuttosport. Eduardo Camavinga (Real Madrid) et Mathys Tel (Bayern Munich) sont les deux derniers français en lice.

Jude Bellingham en favori

Vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga pour sa première saison en Espagne, Eduardo Camavinga figurait déjà parmi les finalistes la saison dernière. Tout comme Jude Bellingham et Karim Adeyemi, qui évoluent au Borussia Dortmund. Recruté par le Bayern Munich l'été dernier en provenance de l'Ajax, Ryan Gravenberch récidive aussi, à l'image de Jamal Musiala, l'un de ses partenaires de jeu en Bavière.

Nuno Mendes, le latéral gauche portugais du PSG, est lui le seul représentant de la Ligue 1 parmi les derniers prétendants. Il était aussi déjà choisi parmi les finalistes en 2021. Initialement, 14 joueurs de Ligue 1 se trouvaient sur la première pré-sélection, pour 16 Français au total.

Du côté du FC Barcelone, outre Pedri, ses coéquipiers Ansu Fati et Gavi sont aussi dans la sélection, écumée au fil des semaines. En juin, le jury avait d'abord annoncé une liste de 100 joueurs avant de la réduire à 40 noms en septembre. Le vainqueur sera connu le 7 novembre prochain. Jude Bellingham apparaît comme le principal favori et Jamal Musiala comme son plus sérieux rival.

La liste des 20 finalistes:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Antonio Silva (Benfica)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Ansu Fati (Barcelone)

Gavi (Barcelone)

Wilfried Gnonto (Leeds)

Ryan Gravenberch (Bayern Munich)

Josko Gvardiol (Leipzig)

Fabio Miretti (Juventus)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Nico González (Valence)

Nuno Mendes (PSG)

Pédri (Barcelone)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Benjamin Sesko (Salzbourg)

Mathys Tel (Bayern Munich)

Destiny Udogie (Udinese)

Nicolas Zalewski (Rome)