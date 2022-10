Liga: avant le Clasico, Pedri sauve le Barça, qui crie encore au penalty oublié

A une semaine du Clasico sur la pelouse du Real Madrid, le Barça s'est imposé 1-0 contre le Celta de Vigo ce dimanche, en clôture de la huitième journée de Liga. Pedri a signé le but de la victoire, tandis que les Catalans s'insurgent d'un penalty oublié sur Raphinha. Le FC Barcelone repasse en tête.

A une semaine d'un Clasico au sommet, Pedri a porté le FC Barcelone face au Celta de Vigo (1-0), ce dimanche pour la huitième journée de Liga, et replace le Barça en tête du classement au goal-average devant le Real Madrid (22 pts), vainqueur 1-0 à Getafe samedi.

Les Catalans ont pris l'avantage tôt au Camp Nou grâce à un but de leur jeune milieu prodige (19 ans), qui a profité d'un dégagement approximatif d'Unai Nunez pour pousser le ballon dans le but vide (17e), puis ont résisté aux nombreuses frappes des joueurs du Celta en fin de partie, grâce à un Marc-André ter Stegen infranchissable.

Il s'agit du deuxième but de Pedri cette saison après sa réalisation contre Valladolid pour la troisième journée de Liga (4-0). Un but célébré avec notamment le geste du cobra, spécialité de son coéquipier Jules Koundé, actuellement blessé mais qui pourrait revenir à temps pour le Clasico de samedi contre le Real.

Un succès qui relance les Blaugrana après leur défaite à Milan mardi contre l'Inter, qu'ils retrouveront mercredi au Camp Nou pour la quatrième journée de Ligue des champions... un match couperet, qui pourrait déjà décider de leur avenir européen.

Les ajustements de Xavi avant une semaine importante

Avec un Ousmane Dembélé remplaçant (entré à la 63e à la place de Raphinha) et avec une défense recomposée en raison des blessures (avec notamment trois arrières gauches, Jordi Alba, Alex Baldé et Marcos Alonso, repositionnés sur toute la ligne défensive), Xavi a réussi à relever le gant, et avec brio.

Les Catalans ont donné le ton d'emblée, avec plusieurs tentatives de Raphinha (11e) ou Ferran Torres (13e) qui ont alerté le gardien du Celta Agustin Marchesin, qui a gardé la main ferme. Puis ils se sont éteints peu à peu, toujours frustrés par un penalty non sifflé sur Raphinha (pour une faute de Javi Galan mais l'arbitre a considéré que le Brésilien avait plongé) en première période, avant de trembler face aux nombreuses vagues du Celta en fin de partie. Les Galiciens ont bien eu des occasion pour égaliser dans la dernière demi-heure, mais les hors-jeu ou les arrêts successifs de Marc-André ter Stegen ont eu raison des coéquipiers de Iago Aspas.

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad a muselé Villarreal à Anoeta 1-0 pour remonter à la sixième place du classement, à un petit point du podium et de l'Athletic Bilbao (17 pts). Le Sous-marin jaune, pour sa part, plonge à la neuvième place. Cadix et l'Espanyol Barcelone sont restés dos à dos (2-2), ce qui n'arrange les affaires d'aucun des deux clubs en queue de classement. Le Betis Séville, cinquième à égalité de points avec la Real Sociedad, a été accroché 0-0 à Valladolid.