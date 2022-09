Grèce: l’AEK Athènes va enfin rejouer dans "son" stade… 19 ans plus tard

L’AEK Athènes disputera ce lundi son premier match dans son nouveau stade, l’Agia Sophia, après 19 années à voir ses matchs être délocalisés dans le stade olympique de la capitale grecque.

19 ans et 5 mois plus tard, l’AEK Athènes retrouve un stade. Depuis le 3 mai 2003 et une large victoire contre l’Aris Salonique (4-0), l’équipe grecque n’a plus évolué dans sa propre enceinte, empruntant le stade olympique d’Athènes. Ce lundi, l’Agia Sophia verra son premier match officiel se jouer, succédant enfin au Nikos-Goumas.

De retour à domicile 7093 jours plus tard

Officiellement appelé OPAP Arena, le stade, d’une capacité comprise entre 32.000 et 34.000 places, accueillera donc la rencontre entre l’AEK et la lanterne rouge Ionikos Nikaia dans le cadre de la 6e journée de Superleague, 7093 jours plus tard, sur les lieux où était implantée l’ancienne enceinte. Des festivités à l'initiative des supporters ont commencé dans la nuit de jeudi à vendredi alors que l’inauguration se tiendra ce vendredi à 17h.

Jusqu’en octobre 2004, l’AEK disputait ses rencontres sur divers terrains comme le relate son site internet, avant de rejoindre le stade olympique (80.000 places) rénové dans la foulée des Jeux olympiques d’Athènes. Après plusieurs projets de construction abandonnés en raison de désaccords politiques ou financiers, celui de l’Agia Sophia a été présenté en 2013, pour un début des travaux en 2017. Un tremblement de terre en septembre 1999 a notamment contraint à la démolition de l’ancienne enceinte.

Des travaux à plus de 80 millions d'euros

Cinq ans plus tard, le stade s’apprête donc à ouvrir ses portes pour un match de l’AEK Athènes. Le coût de construction du bâtiment est estimé à plus de 80 millions d’euros, qui répond aux exigences de l’UEFA, étant classé en catégorie 4, soit le plus haut niveau possible pour une enceinte européenne. Ainsi, comme annoncé par les médias grecs, il aurait pu accueillir la finale de la Ligue Europa Conférence, avant que Dublin ne soit choisie comme ville hôte.