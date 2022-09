Francfort, Nice et la Juventus condamnés par l'UEFA pour comportements racistes

L'UEFA a sanctionné ce samedi l'Eintracht Francfort, l'OGC Nice et la Juventus pour "comportement raciste ou discriminatoire" à la suite de matchs de Ligue des champions et d'Europa Conference League disputés par les trois clubs début septembre.

L'Eintracht Francfort, l'OGC Nice et la Juventus ont tous été sanctionnés ce samedi par l'UEFA pour divers incidents de violence et de "comportements racistes", y compris des saluts nazis présumés dans les rangs des supporters allemands. Des amendes ont également été distribuées pour l'usage de fumigènes.

Une amende 15 000 euros pour racisme, une autre de 30 000 pour des fumigènes

L'Eintracht Francfort a été condamné pour le comportement de ses supporters à une amende de 15 000 euros pour "comportement raciste" et de 30 000 euros après que ces derniers ont tiré des feux d'artifice et jeté des objets lors de leur déplacement à l'Olympique de Marseille le 13 septembre dernier. Le club a également été sanctionné de la fermeture partielle de son stade, une sentence qui est conditionnée au comportement de ses supporters au cours de l'année prochaine.

Ils devront également payer dans les 30 jours les dégâts causés par leurs ultras au Stade Vélodrome, notamment la casse des sièges. Le club de Bundesliga a déjà publié une déclaration dans laquelle il se dissocie de l'individu qui a fait le salut nazi au Vélodrome.

Nice devra afficher une banderole "#NoToRacism"

L'OGC Nice figure aussi parmi la liste des sanctions, ses supporters s'étant rendus coupables de "comportements racistes, jets d'objets, feux d'artifice et troubles de la foule" lors de ses matchs de Ligue Europa Conference contre Cologne le 8 septembre et le Partizan Belgrade le 15 septembre.

Nice a reçu l'ordre de jouer son prochain match européen - contre le Slovacko le 6 octobre - à huis clos et devra afficher une bannière de l'UEFA indiquant "#NoToRacism" en répercussion des cas de racisme repérés en tribunes. Les Niçois sont également privés de déplacement en République tchèque pour le match retour contre le Slovacko.

La Juventus aussi sanctionnée pour des faits de racisme de ses supporters

La Juventus a également été condamnée à une amende de 15 000 euros et à une fermeture partielle de son stade - d'au moins 1 000 places et avec sursis pendant une période probatoire d'un an - pour le "comportement raciste" de ses supporters lors du match contre le Paris Saint-Germain (2-1) le 6 septembre au Parc des Princes. Pendant le match, plusieurs ultras italiens ont fait le salut fasciste et ont même fait des bruits de singe à destination de certains joueurs du PSG.