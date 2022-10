Grèce: l'ambiance incroyable pour l'inauguration du nouveau stade de l'AEK Athènes

L’AEK Athènes a disputé son premier match dans son nouvel écrin, ce lundi, lors de la 6e journée du championnat de Grèce. Dans une atmosphère volcanique. Plus de 30.000 supporters ont garni les tribunes de l’Agia Sophia pour mettre une ambiance incandescente, avec des chants puissants, de nombreux tifos et une pluie de fumigènes.

De la pure folie. L’AEK Athènes a vécu un moment inoubliable, ce lundi, lors de son premier match dans son nouveau stade. Portés par une ambiance hallucinante, les joueurs de Matias Almeyda ont surclassé ceux d’Ionikos Nikaia, un club de la banlieue ouest de la capitale, lors de la 6e journée du championnat de Grèce (4-0). Plus de 30.000 supporters se sont rassemblés en tribunes pour offrir un spectacle impressionnant. Avec des chants en continu, d’imposants tifos et une mer de fumigènes.

Il faut dire que l’attente a été longue pour les fans de l’AEK, qui n'avait plus évolué dans son propre stade depuis le 3 août 2003 et un large succès contre l’Aris Salonique au Nikos-Goumas (4-0). Il y a dix-neuf ans et cinq mois. Soit 7.093 jours exactement. Un exil interminable durant lequel le club d’Athènes a disputé essentiellement ses matchs à domicile au stade olympique.

Un écrin flambant-neuf

Après plus de cinq ans de travaux, l’Agia Sophia, officiellement appelée OPAP Arena (du nom de la société de paris qui sponsorise l’enceinte, au moins jusqu’en 2027), a été inaugurée en fin de semaine dernière. Les supporters de l’AEK ont alors entamé une longue fête, qui s’est conclue par cette soirée de gala dans un écrin flamant-neuf, classé catégorie 4 selon les critères de l’UEFA (le plus haut niveau possible pour un stade européen), dont le coût est estimé à 80 millions d’euros.

Grâce à sa victoire contre Ionikos Nikaia, l’AEK Athènes (qui compte douze titres de champion), où évoluent Djibril Sidibé et Harold Moukoudi, a repris la deuxième place du classement. A 6 points du Panathinaïkos (leader).