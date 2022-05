Guerre en Ukraine: De Zerbi devrait quitter le banc du Shakhtar Donetsk

Roberto De Zerbi, entraîneur italien du Shakhtar Donetsk, ne sait pas s'il va continuer à entraîner le club ukrainien. Il était particulièrement ému, ce lundi, au lendemain de ce qui pourrait être son dernier match à la tête du club.

"C'est une journée chargée d'émotion, très triste, car il se pourrait que j'aie vécu mon dernier jour d'entraîneur du Shakhtar", a déclaré ce lundi Roberto De Zerbi, actuel entraîneur du club ukrainien mais dont l'avenir est plus qu'incertain.

Le technicien italien a pris en début d'exercice les rênes du Shakhtar Donetsk pour une saison qui n'est pas allée à son terme du fait de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier. Le championnat, suspendu, a été officiellement stoppé la semaine dernière sans que le titre de champion ne soit attribué.

De Zerbi voudrait rester s'il y a un championnat la saison prochaine

Le Shakhtar, déjà contraint à quitter sa ville de Donetsk en 2014 lors des premiers affrontements entre l'armée ukrainienne et les forces pro-russes du Donbass, était en tête du championnat au moment de l'arrêt, une position synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Le club a disputé dimanche en Croatie un ultime match caritatif dans le cadre d'une "tournée mondiale pour la paix", une série de rencontres amicales entamée début avril pour lever des fonds afin de venir en aide notamment aux orphelins de la guerre en Ukraine.

"S'il y a un championnat (la saison prochaine en Ukraine, NDLR), alors j'aimerais rester ici, mais si le contraire se produit et qu'il n'y a pas de championnat, alors j'aimerais reprendre une vie normale et continuer à travailler. Et pour le moment, il y a un gros problème: c'est le temps. Parce que les championnats se terminent maintenant et que la nouvelle saison est sur le point de commencer", a expliqué l'entraîneur italien.