Guerre en Ukraine: l’appel déchirant de Shevchenko, qui demande de l’aide à l’Italie

L’Ukrainien Andriy Shevchenko, l'ancienne star de l'AC Milan et Ballon d'or, a appelé dimanche l’Italie à venir en aide à l’Ukraine. Très ému, il a confié sa détresse et son inquiétude alors qu'une partie de sa famille se trouve toujours sur place.

Comme leurs compatriotes, les sportifs ukrainiens sont très marqués par la guerre qui touche leur pays depuis le 24 février. Andriy Shevchenko, ex-star de l'AC Milan, a confié sa détresse et son inquiétude à la télévision italienne: "Je ne peux pas voir les images sans pleurer", dit-il, les larmes aux yeux dès les premiers instants de l’interview à la Rai.

"Ouvrez vos cœurs à mon peuple"

L’ancien sélectionneur de l’Ukraine (2016-2021) a lancé un appel à l’aide à l’Italie "sa deuxième maison": "Je vous le demande: ouvrez vos cœurs à mon peuple, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées qui ont tellement besoin de votre aide... Faites-leur ressentir ce que vous m'avez fait ressentir".

"Ma mère et ma sœur sont toujours en Ukraine"

Andriy Shevchenko s’exprimait en visio, depuis Londres. Mais une partie de sa famille est encore au pays. "Ma mère, ma sœur et d'autres membres de ma famille sont toujours en Ukraine, je leur parle tous les jours. C'était leur choix de rester", confie-t-il encore.

Quelques jours plus tôt, l’ancienne gloire milanaise avait déjà appelé la communauté européenne à l’aide, sur Sky Sport: "On a besoin d’aide médicale, d’aide humanitaire, d’aide militaire et d’aide financière. Il faudrait aussi que l’Union européenne protège notre espace aérien car les forces militaires russes utilisent leurs avions pour lancer des bombes, détruire nos villes et tuer des civils, nous a-t-il confié. Je ne peux pas penser au football… tous mes rêves et mes espoirs sont tournés vers la paix dans mon pays, toutes mes pensées vont aux personnes qui meurent ici chaque jour."