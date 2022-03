Guerre en Ukraine: “Vous pouvez arrêter la guerre”, le vibrant appel de Shevchenko au peuple russe

L’ancien joueur ukrainien, Andriy Shevchenko, s’est adressé à la population russe sur le plateau de Sky Sports. Le Ballon d’Or 2004, l’air grave et très ému, demande aux Russes d’agir pour stopper le conflit qui a lieu dans son pays.

Le ton est solennel et l’air grave. Ce mercredi, Andriy Shevchenko, légende du football ukrainien, était présent sur le plateau de Sky Sports pour réagir au conflit armé qui a lieu dans son pays depuis l’invasion des troupes de Vladimir Poutine. L’occasion, pour le Ballon d’Or 2004, de lancer un vibrant appel à la population russe.

"Je voudrais m'adresser au peuple russe. Je voudrais vous demander comment vous pouvez tolérer cela, lance, en russe et visiblement très ému, l’homme aux 111 sélections et 48 buts avec l’Ukraine. Je vous supplie, pendant qu'il est encore temps, d'arrêter la guerre. Sortez dans la rue. Dites vos opinions. Vous pouvez arrêter la guerre et vous devez le faire."

Stepanenko: “Je ne peux pas penser au football”

Le conflit armé qui a actuellement lieu en Ukraine, où les combats font rage, continue donc de vivement faire réagir les sportifs ukrainiens. Ce mercredi, le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk et de la sélection ukrainienne, Taras Stepanenko, a réagi à l’invasion de la Russie dans son pays au micro de RMC Sport. Des premières bombes qui l’ont réveillé en pleine nuit à la situation actuelle, l’homme aux 69 sélections demande l’aide de la France et de l’Union européenne pour éviter une catastrophe humaine.

"On a besoin d’aide médicale, d’aide humanitaire, d’aide militaire et d’aide financière. Il faudrait aussi que l’Union européenne protège notre espace aérien car les forces militaires russes utilisent leurs avions pour lancer des bombes, détruire nos villes et tuer des civils, nous a-t-il confié. Je ne peux pas penser au football… tous mes rêves et mes espoirs sont tournés vers la paix dans mon pays, toutes mes pensées vont aux personnes qui meurent ici chaque jour."