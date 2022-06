Henry, Kanté, Dembélé... Du beau monde pour le jubilé de Mathieu Bodmer

Ce samedi, à Evreux, dans l’Eure, se déroulait le jubilé Mathieu Bodmer, organisé par ce dernier deux ans après la fin de sa carrière. Et tous les fans présents se sont régalés des performances de la pléiade de stars présentes.

Les tribunes du stade municipal Mathieu Bodmer étaient bien garnies ce samedi à Evreux. Tous étaient venus observer les joueurs en activité comme Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano, Tanguy Ndombele, mais aussi les anciennes gloires comme Thierry Henry et Mamadou Niang. L’international français N’Golo Kanté a également fait une apparition surprise, sans chausser les crampons.

Des matchs relevés sous le soleil

Au total, une centaine de footballeurs, humoristes, journalistes se sont disputés un tournoi sous le soleil écrasant. Les matchs s’enchaînent dans la bonne humeur mais pèsent sur les organismes. Une sorte de reprise anticipée pour le Nantais Ludovic Blas : "Le soleil tape donc on ne court pas trop pour faire attention, mais ça fait du bien. C’est un grand frère Mathieu pour moi, donc c’était un honneur de recevoir cette invitation."

Les joueurs étaient répartis en huit équipes, représentant des clubs dans lesquels le futur directeur sportif du Havre a joué. Certains, comme Ludovic Blas et Thierry Henry ont fait étal de leurs qualités techniques, acclamés par le public. Et comme le hasard fait bien les choses, la finale a vu s’affronter les deux équipes de la ville : l’ALM Evreux, qui n’existe plus aujourd’hui, et le FC Evreux 27. Pour une victoire aux tirs aux but du FC Evreux, bien aidé par les internationaux français Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano.

Un bel au revoir pour la star de la ville

Tout au long de l’après-midi, des associations ont été mises à l’honneur, dans une belle ambiance de fête. Ambiance appréciée par l’humoriste Ragnar le Breton, local de l’étape : "J’habite ici, et ça met de la lumière sur la ville c’est bien. C’est touchant que tout le monde ait fait le déplacement. On passe un bon moment, ça fait plaisir de voir une France mélangée, c’est ça qui est beau."

La journée s’est conclue par une séquence pleine d’émotion dans laquelle Mathieu Bodmer, entouré de sa famille et de ses amis, a dit au revoir une dernière fois à son public. "Merci à tous d’avoir joué le jeu. Merci d’être venus et kiffez la vie comme nous on l’a kiffée." Les supporters ont ensuite envahi la pelouse, jouant des coudes pour obtenir une photo avec la star de la ville.