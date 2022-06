Mercato: la petite phrase de Laporta sur l'avenir de Dembélé au Barça

Le Barça attend encore une réponse d'Ousmane Dembélé à une proposition de prolongation de contrat faite "depuis un certain temps", selon le président Joan Laporta, cité par la presse espagnole.

Le FC Barcelone ne sait toujours pas s'il pourra compter sur Ousmane Dembélé la saison prochaine. Le club espagnol aimerait conserver le champion du monde français de 25 ans, en fin de contrat au 30 juin. Malgré les tensions du mois de janvier, lors duquel le joueur avait été mis à l'écart pour sanctionner sa volonté de partir libre, une offre de prolongation a bien été formulée. Mais elle reste lettre morte pour le moment, d'après le président Joan Laporta.

"Dembélé a une proposition sur notre table depuis un certain temps. Mais il ne l'a pas acceptée. Nous n'avons pas de nouvelles de son agent", a déclaré le dirigeant devant des groupes de supporters, selon des propos rapportés samedi par Sport et AS. Aucun détail de cette offre n'a été communiqué.

Statu quo

Les spéculations et les fuites d'information concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé, bien souvent annoncé en discussions avec le Paris Saint-Germain ou avec Chelsea, se sont quelque peu taries depuis la ferme mise au point de son agent fin mai. "L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé", disait Moussa Sissoko dans un communiqué.

"Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur", avait ajouté l'agent.

Apprécié par Xavi, qui l'a beaucoup utilisé en fin de saison, l'ancien Rennais a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues, avec un bilan de deux buts et treize passes décisives. En cas de départ, Raphinha est régulièrement cité comme le remplaçant idéal dans l'esprit des responsables catalans.