"Il a encore les jambes": Tisserand raconte la première de Cristiano Ronaldo, qu'il a affronté en Arabie saoudite

Invité sur la chaîne Twitch de RMC Sport ce lundi, Marcel Tisserand a abordé son match face à Cristiano Ronaldo dimanche lors de la première du Portugais pour Al-Nassr face à Al-Ettifaq. Au marquage du quintuple Ballon d'or, le défenseur a senti son adversaire "en forme", notant aussi "l'effervescence" suscitée par CR7 au sein du championnat saoudien.

En rejoignant Al-Ettifaq en août dernier, Marcel Tisserand ne s'attendait sans doute pas à jouer contre Cristiano Ronaldo. Ce dimanche, le défenseur de 30 ans s'est retrouvé face à l'attaquant portugais, qui effectuait ses débuts en Saudi Pro League avec Al-Nassr.

Invité de la chaîne Twitch de RMC Sport, Marcel Tisserand est revenu sur son expérience face à "CR7". "Ce n'était pas simple. C'est un joueur différent, on est un peu plus concentré que d'habitude, on lui porte plus d'attention, a indiqué l'ancien joueur de Toulouse. Cela ne s'est pas trop mal passé pour nous en défense malgré ce but (défaite 1-0) qui nous porte préjudice. Dans l'ensemble, c'était pas mal."

Au marquage de Cristiano Ronaldo, Marcel Tisserand a pu juger la condition physique de son adversaire: "Il a encore les jambes, pas celles de 20 ans mais il est encore présent physiquement, on voit qu'il prend soin de lui. Sur certaines courses ou des mouvements, il est encore très dangereux, a jugé le défenseur. A voir avec la durée du championnat, ce n'était pas évident pour lui puisqu'il jouait pour la première fois avec ses coéquipiers. Je pense qu'il va s'adapter rapidement."

Marcel Tisserand et ses coéquipiers ont craqué sur une réalisation de Talisca (31e). "Cristiano Ronaldo a une certaine prestance naturelle, il attire l'attention. Les défenseurs font plus attention à lui quand il est dans la zone. C'est un joueur qui monopolise l'attention, on pourrait être amené à oublier les autres. Ils ont su profiter des espaces laissés par Ronaldo", a estimé le joueur de 30 ans.

"On sent qu'il se passe quelque chose"

Arrivé début janvier, plusieurs semaines après avoir résilié avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'annonce comme la superstar du championnat saoudien. "Cela s'est excité rapidement autour de nous, avec des messages. Il y a eu de l'effervescence, de plus en plus à l'approche du match. On a senti qui'il se passait quelque chose de différent dans le championnat, a raconté Tisserand. Les matchs sont diffusés maintenant, c'est que ça plaît, j'espère que ça va continuer et qu'il y en a d'autres qui vont venir."

Ce dimanche, Cristiano Ronaldo a commencé sa nouvelle aventure devant ses supporters, qui ont montré leur enthousiasme: "Les stades ne sont pas pleins la plupart du temps, c'est vraiment l'effet Cristiano, a noté Tisserand. Le club d'Al-Nassr est quand même suivi, il y a pas mal de supporters mais la plupart du temps, il n'y a pas énormément de monde dans les tribunes."

Grâce à sa victoire, Al-Nassr a pris la tête du championnat local. Pour Tisserand, il faudra désormais attendre le 26 mai prochain pour le match retour, l'occasion peut-être de récupérer le maillot du quintuple Ballon d'or: "Il y avait pas mal de monde qui le voulait, je ne suis pas allé plus loin même si ça aurait sympa de l'avoir dans la collection, s'est amusé Tisserand. Je ne sais pas qui l'a récupéré, je n'ai pas fait l'enquête."