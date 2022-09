Indice UEFA: la France sous la menace du Portugal et des Pays-Bas après sa sale semaine

A l'issue d'une journée européenne catastrophique sur le plan comptable, l'étau se resserre pour la France au classement UEFA. Les Pays-Bas et le Portugal sont en embuscade.

Une victoire deux nuls et trois défaites cette semaine pour les clubs français en Coupe d'Europe. Pourtant, on ne peut pas dire que les représentants de la Ligue 1 ont affronté des cadors. L'Eintract Francfort, le Maccabi Haïfa, Fenerbahçe, Qarabag, Ferencvaros et le Partizan Belgrade ne devraient pas être des obstacles insurmontables pour les clubs de Ligue 1.

Après une première journée très encourageante (4 victoires, 1 nul et 1 défaite), la France est retombée dans ses travers. Nous rappelant aux mauvais souvenirs de soirées européennes catastrophiques, ponctuées d'inéluctables déconvenues. Pour se mettre à l'abri d'une très mauvaise surprise en fin de saison, la France doit réagir et remobiliser ses troupes.

Cette saison européenne 2022-2023 est la plus importante de ces dernières années. Il s'agit du money-time. En 2024, une nouvelle formule fera son apparition. Le coefficient UEFA des clubs français en fin de saison sera déterminant. La cinquième place à l'issue de l'exercice 2022-2023 offrira quatre places qualificatives en Ligue des champions dès 2024. La France, qui occupe actuellement cette place, est sous la menace d'un retour des Pays-Bas et du Portugal.

Une bonne entame pour les Pays-Bas et le Portugal

Le grand gagnant de ce début de saison européen est incontestablement le Portugal. Septième et assez loin derrière la France au départ, le Portugal remonte à vitesse grand V grâce à un excellent début de saison. Le Benfica et le Sporting en C1 ainsi que Braga en C3 ont signé chacun un 6/6 sur leurs deux premières journées. Cette semaine, à part Porto qui a sévèrement été battu sur sa pelouse par le club Bruges, tous les clubs Portugais ont gagné.

Du côté des Pays-Bas, c'est une semaine mitigée. L'Ajax Amsterdam a commencé par une défaite en Ligue des champions. Feyenoord et Alkmaar se sont imposés en Europa League et Europa Conférence League. Le PSV va quant lui devoir attendre pour jouer son match face à Arsenal.

Sur cette J2, le Portugal est le grand gagnant devant les Pays-Bas. La France doit oublier cette semaine au plus vite.

Semaine catastrophique pour la France

C'est simple, du côté de la France, il n'y a que le PSG qui a gagné, mercredi soir. Mardi, l'OM s'était incliné sur sa pelouse face à Francfort, compromettant ses chances de qualifications. En Ligue Europa, la France a glané un point sur neuf possibles. Il est l'oeuvre de Rennes, contre Fenerbahçe. Nantes a séchement perdu à Qarabag en Azerbaïdjan et Monaco a été défait sur sa pelouse par le champion de Hongrie, Ferencvaros. En Conférence League, Nice n'a pu ramené qu'un point de son voyage à Belgrade pour affronter le Partizan.

Dans son malheur, la France a un énorme avantage. Le Portugal (4/6) et les Pays-Bas (4/5) ont tous perdu un ou deux représentants en tour préliminaires. Ce qui n'est pas le cas de la France, qui compte encore six équipes en compétition sur six engagées - Monaco a été reversé en Ligue Europa après son élimination en tour préliminaire de Ligue des champions -.

Une chose est sûre, la menace rôde et se fait de plus en plus pressante. Les matches Benfica – PSG et OM – Sporting après la trêve vaudront bien plus que trois points, ils vaudront de l'or, et une partie de l'avenir de la France sur la scène européenne se jouera.