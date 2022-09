Insolite: le record de France de tirs au but a été pulvérisé en coupe régionale

Le record de France de la plus longue séance de tirs aux buts a été battu en Dordogne il y a une dizaine de jours lors d'une rencontre de coupe régionale entre Javerlhac et Belvès . Il n'est pas sans rappeler l'interminable séance de tirs au but entre Dinan Lehon et Brest en Coupe de France.

Une rencontre qui aurait pu ne jamais avoir lieu est finalement devenue historique. La Dordogne Libre rapporte que le 11 septembre, en coupe régionale de Nouvelle-Aquitaine, Javerlhac et Belvès ont fait match nul 3-3, avant de se départager dans une séance de tirs au but qui fera date : 46 tirs au but, exceptionnel (21-20) .

"L’un des arbitres assistants m’a glissé, avant le match, qu’il sentait que cela allait durer longtemps, révèlait Julien Delage, le secrétaire du club de Javerlhac, spectateur ce jour-là. Il ne pensait pas si bien dire !" La séance a finalement durée plus de 35 minutes et a vu les visiteurs sortir vainqueurs. C'est a priori le record en France. Au niveau mondial, une séance de 62 tirs en Corée du Sud en 2019 n’ayant apparemment pas été homologuée, la palme serait anglaise et vieille de seulement six mois: en mars dernier, deux clubs amateurs, Washington et Bedlington, auraient mis 54 tirs pour se départager (25-24).

Ce récit rapellera certainement des souvenirs à un autre club amateur, Dinan Léhon, qui a lui aussi participé à une séance interminable, à l'échelon supérieur. 32 tentatives, 25 tirs au but convertis pour 7 manqués. C'était le bilan de la séance de tirs aux buts du match des 32e de finale de Coupe de France entre Dinan Léhon et Brest, en décembre 2021.

C'est finalement Brest qui s'était qualifié pour le tour suivant, à l'issue d'une séance de tirs au but longue de 24 minutes qui a vu les deux gardiens manquer leur tentative et le défenseur brestois Jean-Kevin Duverne qualifier son équipe lors de ce qui reste la plus longue séance de tirs au but de l'histoire de la Coupe de France.