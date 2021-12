Coupe de France: récit d'une séance de tirs au but record entre Brest et Dinan Léhon

Brest a eu très très chaud et doit sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France à une séance de tirs au but totalement folle ce dimanche, contre Dinan Léhon. C'est même un record dans l'histoire de la compétition.

On a bien cru que le tirage au sort des 16es de finale, prévu dans la foulée, n'aurait pas lieu. Car si Brest s'est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de France, ce fut après une séance de tirs au but aussi folle qu'interminable contre Dinan Léhon... avec 32 tentatives et un score de 13-12. Oui oui vous avez bien lu.

Sur les 32 tentatives, cinq ont été manquées (trois pour Dinan Léhon, deux pour Brest), et donc 25 ont été réussies. Un total qui s'inscrit tout simplement comme un record dans l'histoire de la compétition, alors que les tirs au but y ont été introduits en 1970.

Les deux gardiens ont manqué leur tir au but

Au terme des 90 minutes, le Stade Brestois n'avait pas réussi à faire sauter le verrou costarmoricain malgré une supériorité numérique affichée pendant près d'une heure. Avec trois tirs au but manqués sur les cinq premiers, rien ne prédestinait pourtant cette séance à entrer dans la légende de la Coupe de France.

Au terme des cinq premières tentatives de chaque équipe, le score était de 3-3. C'est alors que la folie s'est emparée du stade Fred Aubert de Saint-Brieuc, les joueurs enchaînant les buts jusqu'au dizième tireur, Pierre-Alexis Barbé, qui n'est autre que le gardien de Dinan Léhon. Mais même lorsqu'il a expédié son tir sur la transversale de Gautier Larsonneur, son vis-à-vis n'a pas trouvé le cadre sur sa balle de match.

24 minutes plus tard, Duverne libère Brest

Les frappeurs pouvaient alors commencer une seconde salve de tirs, alors que Brest n'avait présenté que dix de ses onze joueurs, afin d'avoir autant d'éléments que son adversaire. Une règle méconnue mais bien présente dans les lois du jeu de l'IFAB: "Si, à la fin du match et avant ou pendant les tirs au but, une équipe se retrouve en supériorité numérique, elle devra réduire le nombre de ses joueurs autorisés afin d’être à égalité avec ses adversaires, et informer l’arbitre du nom et du numéro de chaque joueur retiré. À l’exception des cas présentés ci-après, tout joueur retiré ne peut participer aux tirs au but."

Vingt-quatre minutes après le début de la séance, le manqué d'Hervé sur le 16e tir au but de Dinan Léhon a offert une seconde balle de match aux visiteurs, qui en ont cette fois profité par l'intermédiaire de Duverne. Le défenseur brestois a qualifié son équipe en mettant fin à une séance interminable. Et donc devenue légendaire.