Israël: un attaquant polonais dément avoir effectué un salut nazi pour célébrer un but

Patryk Klimala, attaquant polonais pour le club israélien de l'Hapoël Beer-Sheva, a célébré un but samedi en championnat par un bras tendu, interpreté comme un salut nazi par des supporters. Le joueur de 24 ans affirme que son geste a été "mal interprété".

Patryk Klimala doit se défendre après un geste polémique. Attaquant pour l'Hapoël Beer-Sheva, le Polonais a célébré par un bras tendu son but (54e) lors de la victoire de son équipe samedi (2-1) face à l'Hapoël Jérusalem FC. Les fans israéliens accusent le joueur d'avoir effectué un salut nazi.

Dans un message sur ses réseaux sociaux, Patryk Klimala a été contraint de se justifier, pour assurer de sa bonne foi. "Mon geste lors de la célébration du but a été complètement mal compris par certains spectateurs", a écrit l'accusé sur son compte Instagram.

"En tant que Polonais, qui respecte l'histoire des deux pays, je n'aurais jamais pensé à faire le salut nazi, a assuré Patryk Klimala. Lorsque je vivais en Pologne, j'ai visité le camp d'Auschwitz-Birkenau et je réalise pleinement l'importance de l'histoire et de l'héritage juif. Après mon but, je voulais juste saluer nos supporters. Je suis désolé si quelqu'un l'a mal pris."

Formé au Legia Varsovie, le buteur de 24 ans a rejoint l'Hapoël Beer-Sheva en janvier dernier, après une expérience en MLS aux New York Red Bulls. Ce samedi, il a marqué le deuxième but de sa saison sous ses nouvelles couleurs.