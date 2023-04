Barça: "J'espère que nous pourrons jouer ensemble la saison prochaine", l'appel du pied de Lewandowski à Messi

A l’occasion d’une conférence de presse en marge de la présentation du 18e livre d’Histoires solidaires du sport à Barcelone, Robert Lewandowski n’a pas masqué son envie de jouer avec Lionel Messi la saison prochaine. "J'espère que la saison prochaine, nous pourrons jouer ensemble", a lancé l'attaquant polonais.

Bientôt un duo Messi-Lewandowski au Barça? A l'occasion de la présentation du 18e livre des histoires de solidarité sportive à Barcelone dont il est le parrain cet année, l'attaquant du FC Barcelone a glissé en conférence de presse qu'il se verrait bien jouer aux côtés de l'Argentin lors de la prochaine saison.

"Nous avons besoin de ce type de joueur"

"Messi a sa place au Barça et s'il revient, non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs, ce sera quelque chose d'incroyable, a répondu Robert Lewandowski à la question de savoir s'il souhaitait le retour éventuel de Messi en Catalogne. Nous savons que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à moi de le demander, mais j'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble. Nous avons besoin de ce type de joueur, c'est certain."

Un appel du pied qui vient compléter celui des supporters du Barça, qui ont pris l'habitude depuis quelques matchs de scander le nom de l'Argentin à la 10e minute de chaque rencontre au Camp Nou. Le club catalan n'a d'ailleurs jamais caché son intérêt pour un retour de Lionel Messi au Barça, deux ans après l'avoir quitté pour le PSG. Le 31 mars dernier Rafa Yuste, le vice-président du club, avait avoué qu'il était bien en contact avec le joueur pour le faire revenir.

"Les belles histoires ont une belle fin"

"Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne. C’est sûr que Messi aime le Barça et la ville, donc on espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. Leo et sa famille connaissent l'affection que j'ai pour eux. J'aimerais qu'il revienne pour ce qu'il pourrait représenter. Les belles histoires ont une belle fin. Nous avons des contacts avec eux."

Lors de la conférence de presse, Robert Lewandowski est aussi revenu sur les difficultés traversées par le Barça lors de cette première saison d'un nouveau projet sportif : "On ne peut pas tout changer d'un jour à l'autre. Lors de la première saison, nous ne pourrons peut-être pas être parfaits à chaque match. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, nous n'avons pas eu de chance avec les blessures, surtout dans les matchs les plus importants, comme la Ligue des champions ou contre Madrid en coupe. Cela rend les choses plus difficiles". Cependant, il a assuré que "nous devons être patients et je suis sûr que les semaines suivantes et la saison prochaine seront bien meilleures".

"Hier, je ne pouvais pas marcher"

Interrogé sur la baisse de régime offensive de l'équipe, il a déclaré que "ces dernières semaines, nous n'avons pas été à notre meilleur niveau. La Coupe du monde a également compliqué la vie de nombreux joueurs. Les gens attendent toujours plus de buts, mais je suis convaincu que nous pouvons mieux jouer en attaque. Je suis sûr que nous allons marquer beaucoup de buts."



Il a également justifié sa contre-performance contre Girona, alors que le Barça a fait match nul ce lundi face à ses voisins catalans (0-0) : "J'ai eu un coup contre Madrid, mais j'ai toujours envie de jouer. En deuxième mi-temps contre Madrid, c'était difficile. J'aurais dû demander à être remplacé. Hier, je ne pouvais pas marcher, mais j'ai essayé de jouer sans problème. Nous travaillons avec les physios. Cela fait partie du football. J'essaie toujours d'être prêt pour mes coéquipiers. Ce qui est bien, c'est que je serai rétabli au prochain match. Sur le terrain, je dois mieux jouer, mais ce coup de pied de Militao m'a laissé mal en point."