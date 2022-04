Italie: Chiellini annonce la date de sa retraite internationale

Le champion d'Europe italien, Giorgio Chiellini, mettra un terme à sa carrière internationale en juin après un match amical face à l'Argentine, ,a la Finalissima, qui opposera le champion d'Europe au vainqueur de la Copa America, a-t-il annoncé.

Le capitaine de la Squadra Azzurra va rendre son brassard et ranger son maillot au placard. Giorgio Chiellini (116 sélections), 37 ans, va faire ses adieux internationaux en juin, c’est en tout cas son intention.

"Si je suis en bonne santé, je jouerai Italie-Argentine à Wembley le 1er juin. J'aimerais dire adieu au maillot Azzurri avec un tel match, a-t-il déclaré en zone mixte après la victoire de la Juve. Ce sera la meilleure chose à faire, de faire mes adieux pour un match de gala. Il faut laisser la place aux jeunes." Médaillé de bronze aux Jeux d'Athènes en 2004, Chiellini comptait sur le Mondial pour pouvoir conclure en beauté avec le maillot azzurro, mais l’Italie ratera la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite, du jamais vu, après sa défaite surprise contre la Macédoine du Nord.

Chiellini a besoin de réfléchir à la poursuite de sa carrière en club

Chiellini n’aura plus l’occasion de goûter au parfum d’une Coupe du monde. Pour le défenseur emblématique de la Juventus (au club depuis 2005), le Mondial se sera donc résumé aux deux éliminations au 1er tour de la compétition, en 2010 et en 2014. Restera le souvenir encore très vivace d’un Euro fabuleux brillamment remporté, au terme duquel il aura été élu meilleur défenseur de la compétition.

Concernant la suite de sa carrière en club, Chiellini ne s'interdit pas de continuer, lui qui dispose encore d'un contrat allant jusqu'au mois de juin 2023: "Je suis très tranquille. Laissons passer la finale de la Coppa Italia, puis je réfléchirai avec mes deux familles: celle de la maison et celle du terrain, avant de décider ce qu’il faut faire l'année prochaine. J'ai 38 ans et c'est normal de s'asseoir et de réfléchir."

La Juventus a fait la bonne affaire de la 34e journée de Serie A en allant gagner lundi soir à Sassuolo (2-1), ce qui permet aux Turinois de revenir à un point de Naples, 3e du classement. C'est Moïse Kean qui a donné la victoire in extremis à la Juve en trompant Consigli d'un tir à bout portant (88e) passé entre les jambes du gardien de Sassuolo.