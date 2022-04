Coupe d'Italie: "Il ne s’est même pas plaint", Pioli furieux après un but refusé à l'AC Milan contre l'Inter

Largement éliminé en demi-finale de la Coupe d’Italie par l’Inter (3-0), l’entraineur de l’AC Milan Stefano Pioli a piqué une colère après le match, déplorant l’annulation litigieuse d’un but d’Ismaël Bennacer.

Sale soirée pour l’AC Milan, mardi. En demi-finale retour de la Coupe d’Italie, les Rossoneri ont été balayés par l’Inter (3-0), qu’ils avaient pourtant accroché au match aller (0-0). L’élimination a mis en colère l’entraineur Stefano Pioli, qui a certes reconnu le bon match adverse mais a regretté le niveau de l’arbitrage. Particulièrement, l’évocation du but annulé d’Ismaël Bennacer en deuxième mi-temps l’a fait sortir de ses gonds et mettre fin rapidement à la séance de questions-réponses avec la presse.

Retour à la 69e minute. À l’issue d’un cafouillage sur corner, le ballon atterrit dans les pieds de Bennacer, dont la frappe passe au travers d’une masse de joueurs pour finir dans les filets. Mené 2-0 mais dangereux depuis quelques minutes, l’AC Milan pense alors recoller dans le match. Mais l’arbitre fait appel à l’arbitrage vidéo et décide d’annuler le but pour un hors-jeu de Pierre Kalulu. Certes en amont des défenseurs, le Français n’a pourtant pas touché le ballon et ne semblait pas particulièrement déranger le gardien adverse.

"Citez-moi un gardien qui ne réagirait pas"

"Regardez la réaction de Samir Handanovic (le gardien de l’Inter, ndlr). Il ne se plaint même pas, a pesté Pioli en regardant les replays. Citez-moi un gardien qui ne réagirait pas après s’être pris un but s’il avait été gêné. À la place, il ne fait rien. Les joueurs de l’Inter se sont juste plaints d’une main qui n’a même pas eu lieu. Allons, allons…" Toujours irrité, le technicien italien a alors abandonné les journalistes, qui n’ont pas pu poser d’autres questions.

Avant cela, il avait quand même pris le temps de reconnaitre que "même si la performance ne valait pas un 3-0, l’Inter a marqué au bon moment". "Évidemment, revenir à 2-1 aurait donné un match différent, on aurait eu le momentum, donc c’est difficile , avait-il regretté. Quand tu concèdes trois buts, ça veut dire que l’adversaire a mieux joué et qu’on a fait des erreurs." S’il ne peut plus réaliser de doublé, il pourra quand même se consoler en regardant le classement de Serie A, où l’AC Milan devance toujours de deux points son rival.