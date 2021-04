Italie: Daniele De Rossi, positif au Covid, hospitalisé à Rome

Adjoint de Roberto Mancini en sélection italienne, Daniele De Rossi a lui aussi été contaminé par le Covid-19 lors de la dernière trêve internationale. L’ancien milieu de l’AS Roma est même hospitalisé depuis jeudi soir.

Le gros "cluster" en sélection italienne n’a pas épargné le staff de Roberto Mancini. Alors qu’il effectuait ses premiers pas en tant qu’adjoint du sélectionneur transalpin, Daniele De Rossi a lui aussi été contaminé par le Covid-19.

L’ancien capitaine de l’AS Roma a aussi été touché par le virus et a été admis à l’hôpital Lazzaro Spallanzani de Rome depuis jeudi soir.

Daniele De Rossi © AFP

Après le dernier rassemblement, l’Italie ne s’en sort plus

La dernière trêve internationale aura causé bien des soucis en sélection italienne. Si les hommes de Roberto Mancini ont remporté leurs trois matchs pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022, un gros "cluster" s’est manifesté au sein du groupe.

Alors que quatre membres du staff de la Nazionale ont été testés positifs au départ, quittant le rassemblement immédiatement après, le virus est aussi venu toucher les joueurs. Au PSG, Marco Verratti et Alessandro Florenzi en ont fait les frais et sont toujours soumis au protocole après l’avoir contracté. À la Juventus, Leonardo Bonucci et Federico Bernardeschi ont aussi été touchés. D’autres joueurs comme Vincenzo Grifo ou Alessio Cragno ont été contaminés alors qu’une liste très élargie avait été convoquée.