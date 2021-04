Bayern-PSG: Paris touché par le Covid, ce que dit le règlement sur le maintien des matchs

Le PSG sera privé de Marco Verratti et Alessandro Florenzi, positifs au coronavirus, pour son quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern (mercredi à 21h, sur RMC Sport 1). L’UEFA impose la tenue du match si 13 joueurs, dont un gardien, sont disponibles.

Un nouveau forfait s’est ajouté sur la liste du PSG, ce lundi, pour le quart de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du Bayern Munich, mercredi (21h, en direct sur RMC Sport 1). Après Leandro Paredes, suspendu, et Marco Verratti, positif au coronavirus, Alessandro Florenzi doit renoncer pour les mêmes raisons que son compatriote. Les deux joueurs italiens pourraient d’ailleurs avoir été contaminés lors du rassemblement avec leur sélection. Un doute subsiste sur l’origine de la contamination pour Verratti, déjà testé positif plus tôt dans la saison.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité Bayern-PSG

13 joueurs, dont un gardien, doivent être disponibles pour le maintien du match

Pour le PSG, l’urgence est de limiter la propagation du Covid à d’autres membres de son équipe, qui pourrait aussi être privée de Mauro Icardi, alors qu’un doute plane sur l’état de forme de Danilo Pereira (mollet). Ce n’est donc pas le moment de développer un cluster. D’autant que le règlement de la Ligue des champions est plutôt fait de manière à ce que les matchs puissent se disputer malgré de nombreux cas de coronavirus.

"Lorsque treize joueurs ou plus de la liste A (dont un gardien au minimum) sont disponibles, le match doit se jouer à la date prévue, prévoit l'annexe J.2.1.. Lorsqu’un club n’est pas en mesure d’aligner au moins treize joueurs de la liste A ou qu’il ne dispose d’aucun des gardiens inscrits, l’UEFA peut autoriser la reprogrammation du match, pour autant que les autorités nationales/locales procèdent à de nouveaux tests afin qu’un nombre suffisant de joueurs (au moins treize, dont un gardien au minimum) soient en mesure de participer au match."

"À titre d’alternative, le club peut aligner des joueurs qui n’ont pas été inscrits auprès de l’UEFA dans les délais prévus par le présent règlement, à condition que ces joueurs (i) soient inscrits en bonne et due forme en tant que membres du club concerné auprès de leur association nationale, dans le respect des règles édictées par cette dernière et des dispositions de la FIFA et (ii) aient été testés négatifs au COVID-19, conformément au Protocole de reprise du jeu de l’UEFA. S’il est impossible de reprogrammer le match dans le délai fixé à l’annexe J.3.1, le club qui n’est pas en mesure de jouer sera tenu pour responsable du non-déroulement du match. L’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l'UEFA le sanctionnera alors d’une défaite par forfait sur le score de 0-3."

>> Suivez toutes les infos sur Bayern-PSG EN DIRECT

Chaque club peut inscrire au maximum 25 joueurs sur sa liste A pour disputer la Ligue des champions, le nombre évoluant en fonction de la capacité des clubs à inclure huit joueurs formés au club au dans le pays. Le nombre de joueurs sur la liste est réduit si ce critère n’est pas rempli (par exemple, 24 joueurs seront autorisés sur la liste si le club n’en compte que 7 formés au club). Avec deux cas positifs, Paris a encore de la marge. Mais les choix de Mauricio Pochettino pour ce choc se sont réduits ces derniers jours.