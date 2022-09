Italie: Pour la première fois, une femme va diriger un match de Série A

Ce week-end, pour la première fois dans l'histoire du championnat italien, une femme va diriger un match de football de très haut niveau. Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrera l'affiche entre Sassuolo et la Salernitana dimanche.

Maria Sole Ferrieri Caputi dirigera un match de Série A plus tôt que prévu. La Série A a annoncé d'attribuer le match du dimanche 2 octobre, entre Sassuolo et la Salernitana, à l'arbitre italienne. C'est la première fois qu'une femme dirigera un match de Série A dans toute l'histoire du championnat.

Très peu d'expérience

D'après une information du Corriere Dello Sport, cette décision d'attribuer un match de Série A à Maria Sola Ferrieri Caputi est quelque peu précipitée. S'il était prévu qu'elle arbitre en Série A, il aurait été préférable pour la fédération que cela arrive plus tard dans l'année, dans le courant du mois de novembre. Mais la nomination de l'arbitre pour la Coupe du monde des moins de 17 ans (11-30 octobre), ordonnée par Pierluigi Collina, a poussé la Série A à avancer l'échéance.

L'arbitre de 32 ans a seulement dirigé 23 matchs en Série C, 3 en Serie B et 1 en Coupe d'Italie. C'était entre Cagliari et Cittadella en huitièmes de finale la saison dernière. Le championnat italien va franchir une nouvelle étape avec ce premier match dirigé par une femme.

Pour rappel, trois femmes ont été sélectionnées pour être arbitre centrale lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, parmi lesquelles la Française Stéphanie Frappart, qui officie en Ligue 1 depuis plus de trois ans.