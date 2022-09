PSG: Chapron raconte avoir "menti" à Emery concernant l'arbitrage de la remontada

Sur Canal+, l'ancien arbitre Tony Chapron raconte avoir "menti" à Unai Emery concernant l'arbitrage de la remontada contre le FC Barcelone le 8 mars 2017.

"J'ai menti à Emery". Revenant sur plusieurs matchs et décisions arbitrales importants pour la série "Décrypté" de Canal+, l'ancien arbitre international Tony Chapron a commenté la remontada entre le Barça et le PSG (défaite 6-1 des Parisiens) et le rôle joué par l'arbitre du match, Deniz Aytekin ainsi que celui de ses assistants.

"Lui il rentre et ne me parle pas du tout du match contre Lorient"

Dans une séquence postée sur les réseaux sociaux de la chaîne, celui qui a pris sa retraite en 2018 explique avoir été interpellé par Unai Emery, alors entraîneur du PSG et victime de la fameuse remontada du 8 mars 2017 face au FC Barcelone, dans une défaite 6-1 au Camp Nou.

"A la fin du match (contre Lorient, juste après la remontada), Unai Emery frappe à la porte de mon vestiaire, pose Tony Chapron. Je pensais qu'il était venu contester une décision que j'avais prise qui n'était pas très judicieuse. Lui il rentre et ne me parle pas du tout du match contre Lorient."

"J'ai menti à Emery"

L'ancien arbitre poursuit son anecdote: "Il me dit: 'Monsieur Chapron, j'ai une question à vous poster sur le match à Barcelone. Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous comprenez les décisions de l'arbitre?'"

L'ancien homme en noir explique ne pas avoir vraiment donné d'explications à l'ex-coach parisien, pour des raisons de corporatisme: "Quand on est arbitre, on est un peu solidaire. En tout cas, on fait corps. J'ai menti à Emery et je lui ai répondu: 'Non je n'ai pas vu le match.'" L'ex-arbitre devenu consultant pour Canal+ sous-entend donc qu'il ne comprend pas certaines décisions prises par Deniz Aytekin ce soir-là.