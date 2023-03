"Je me suis fait allumer", Robert Pirès raconte sa délicate expérience de consultant sur M6 à l’Euro 2021

Présent aux commentaires des matchs de l’équipe de France à l’Euro 2021 sur M6, Robert Pirès s’était attiré de nombreuses critiques des téléspectateurs. Dans un entretien à Puremedias, le champion du monde 1998 revient sur cette expérience plutôt douloureuse.

En ce début d’été 2021, il n’avait pas vraiment réussi à muscler son jeu. Engagé par M6 en tant que consultant pour commenter les matchs de l’équipe de France lors du dernier Euro, Robert Pirès s’était attiré les critiques de nombreux téléspectateurs, ces derniers lui reprochant son manque d'analyse mais aussi un style sans relief et parfois ennuyeux.

Dans un entretien accordé au site Puremedias, le champion du monde 1998 est revenu sur cette expérience qui, de son propre aveu, "ne s’est pas très bien passée". "Je me suis fait allumer", déplore l’ancien joueur d’Arsenal, de l’OM ou encore de Villarreal.

"J'en ai pris plein la gueule"

"Je n'étais peut-être pas assez préparé pour cet exercice. Peut-être aussi parce que ça concernait l'équipe de France. Je connaissais la plupart des joueurs et Didier Deschamps. Pour moi, ça a été compliqué de critiquer. De toute façon, je n'aime pas la critique. Je ne suis pas dans cette nature-là. Je suis plus à l'aise en plateau pour analyser les matchs et commenter les actions et les buts."

Robert Pirès estime par ailleurs que les téléspectateurs "n’attendent que ça" (les critiques) de la part d’un commentateur. "C'est pour ça que j'en ai pris plein la gueule. Mais ce n'est pas grave, quand j'étais joueur, on m'a critiqué aussi. Ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu."