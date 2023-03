Equipe de France: Deschamps s'est expliqué avec Pavard après son Mondial très compliqué

Didier Deschamps a convoqué Benjamin Pavard pour les matchs de l’équipe de France contre les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars), en éliminatoires de l’Euro 2024. Après son Mondial difficile au Qatar, le sélectionneur des Bleus a échangé avec le défenseur du Bayern Munich. En lui expliquant à quel poste il compte le faire jouer.

Il a passé quasiment toute la compétition sur le banc. Après avoir été aligné lors du premier match face à l’Australie (4-1), Benjamin Pavard n’a plus disputé une seule minute avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2022. Le défenseur du Bayern Munich est resté avec les remplaçants lors des six rencontres suivantes, dont la finale face à l’Argentine (3-3, 4 tab à 2). Sur fond de malaise ambiant. Jules Koundé et même Axel Disasi lui ont été préférés dans le couloir droit au Qatar. De quoi le refaire redescendre brutalement dans la hiérarchie, quatre ans et demi après sa "frappe de bâtard" face à l’Albiceleste, en 8e de finale du Mondial 2018 (4-3).

Malgré cet épisode difficile au Moyen Orient, Didier Deschamps a choisi de convoquer à nouveau son joueur de 26 ans pour la rentrée des Bleus. Benjamin Pavard (47 sélections, 2 buts) a été appelé pour préparer la réception des Pays-Bas (24 mars au Stade de France) et le déplacement à Dublin (27 mars en Irlande), en éliminatoires de l’Euro 2024.

Deschamps le prend comme "latéral droit"

"J’ai discuté avec lui avant, pendant et après la Coupe du monde, a expliqué le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. On ne va pas revenir là-dessus, ça appartient au passé. Ce qui est important, c’est ce qu’il y a devant."

Deschamps en a profité pour préciser à quel poste il compte utiliser Pavard pour ces échéances de fin mars: "Avec son club, il maintient un niveau de performance important. Avec une polyvalence, en étant latéral, défenseur central, à trois ou à quatre (en défense). Mais là, il le sait bien, comme il le savait avant la Coupe du monde, c’est d’abord pour un poste de latéral droit".