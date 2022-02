Barça: Stoichkov charge à nouveau Dembélé

Lors d’une intervention sur beIN Sports, Hristo Stoichkov a encore critiqué Ousmane Dembélé, qui traverse une situation difficile au FC Barcelone. L’ancien attaquant bulgare, Ballon d’or 1994, a aussi taclé l’entourage de l’ailier français, qui devrait quitter la Catalogne en fin de saison.

Quand Hristo Stoichkov prend la parole, Ousmane Dembélé a les oreilles qui sifflent ces derniers temps. L’ancien attaquant bulgare s’est à nouveaux exprimé sur la situation de l’ailier du Barça lors d’une intervention sur beIN SPORTS. Et une fois de plus, il n’a pas ménagé le champion du monde 2018, qui se retrouve dans une situation difficile alors que son contrat prendra fin à l’issue de la saison.

"Je pense que Dembélé s’est trompé et ça ne lui est pas pardonné. Il sait que le public ne va pas le soutenir. Il doit changer de mentalité. Son problème, c’est qu’il ne connaît pas l’histoire du club", a lâché l’ancien attaquant bulgare, qui a porté le maillot blaugrana de 1990 à 1995, puis de 1996 à 1998. "Ce qui m’intéresse, ce n’est pas ce que le Barça a payé pour lui. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe dans les matchs, a poursuivi le Ballon d’or 1994, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Il a des qualités, il est très rapide et il marque des buts. Mais son problème, c’est son entourage."

Dembélé sifflé par le Camp Nou

En conflit avec sa direction, Dembélé n’a pas quitté la Catalogne durant le mercato hivernal. Malgré les tensions, Xavi a décidé de le retenir dans le groupe qui a affronté l’Atlético de Madrid, dimanche en Liga (4-2). Sans le faire entrer en jeu. Son nom a été sifflé par le public du Camp Nou avant la rencontre.

Il y a quelques semaines, Stoichkov avait déjà durement critiqué Dembélé sur la chaîne TUDN. "Si tu ne veux pas être à Barcelone, au moins ne salis pas l'écusson. Abandonne le maillot et dis aux gens que tu t'en vas, avait-il pesté, en réclamant plus de fermeté de la part du président du Barça. M. Laporta, ouvrez la porte. Qu'il s'en aille. Ces gens qui ne ressentent pas ces couleurs, qu'ils s'en aillent. J'ai transpiré avec ce maillot, je sais ce qu'est le Barça (…) Je me suis impliqué, en tant qu'étranger, pour savoir ce qu'était le Barça de l'époque Kubala, Carrasco, Lineker, Bakero, Salinas… Je connaissais l'histoire. Toi, tu n'as jamais compris ce qu'est Barcelone".