JO de Tokyo: le sélectionneur du Brésil espère pouvoir compter sur Neymar

Le sélectionneur olympique brésilien André Jardine a expliqué jeudi qu’il espérait pouvoir compter sur Neymar pour les JO de Tokyo cet été. L’attaquant parisien est éligible, mais reste à savoir si le PSG donnera son accord.

Le Brésil tentera cet été à Tokyo (23 juillet-8 août) de conserver son titre de champion olympique. Pour cela, André Jardine voudrait pouvoir sélectionner Neymar. "En partant du principe que nous voulons former la sélection la plus forte possible, Neymar, qui est le joueur phare de la sélection A et le meilleur joueur brésilien en activité, entre en ligne de compte. […] Il est peut-être à l’apogée de sa carrière. Pour nous, ce serait un atout énorme", a confié le sélectionneur olympique au média brésilien O Globo.

"Nous comprenons que la situation est complexe"

Le tournoi olympique est réservé aux joueurs de moins de 23 ans. Mais chaque sélection a droit à trois joueurs supplémentaires au-delà de cette limite d’âge. Cette règle, que tous les pays n'utilisent pas, permet donc de faire appel à Neymar, 29 ans. L’attaquant est bien éligible, mais d’autres éléments entrent en compte. "Nous comprenons que la situation est complexe", a reconnu André Jardine.

Les JO ne sont pas intégrés dans les dates Fifa et les clubs doivent donner leur accord pour la participation des joueurs. Le PSG laissera-t-il donc son joueur phare à disposition du Brésil pour les Jeux? Neymar manquerait alors la préparation d’avant-saison avec Paris et la reprise de la Ligue 1 (le 6 août). Surtout que l’attaquant participera déjà sans doute à la Copa America (11 juillet-10 juillet) et aura probablement besoin de repos. Pour le moment, Neymar n’a pas manifesté l’envie de participer au tournoi olympique, mais on le sait attaché à cette compétition: en 2016, il avait remporté avec le Brésil à domicile la médaille d’or olympique.