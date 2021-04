PSG: Neymar se voit devenir joueur de poker professionnel après sa carrière

Neymar a révélé à CNews envisager de devenir joueur de poker professionnel après avoir raccroché les crampons. La star du PSG voit d'ailleurs beaucoup de similitudes entre le poker et le football.

La reconversion de Neymar semble toute trouvée. La fin de carrière de la star brésilienne, âgée de 29 ans et dans une forme étincelante avec le PSG, semble encore loin. Il serait d'ailleurs très proche de s'engager sur le long terme avec le club de la capitale. Mais l'attaquant a cependant un projet de reconversion une fois qu'il aura raccroché les crampons. Invité à se confier sur sa passion pour le poker à nos confrères de CNews, l'ancien joueur du Barça a clamé haut et fort son désir de reconversion.

"C'est vrai, c'est vrai", a-t-il lâché au journaliste qui lui demandait s'il voulait devenir joueur de poker professionnel après sa carrière de footballeur. "C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière. Donc quand j’aurais terminé ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire, voyager pour jouer ce type de tournoi."

Des similitudes entre le football et le poker

"Je suis sûr que dans quelques années, quand j’aurai terminé ma carrière, je serai un peu meilleur, je saurai comment profiter du jeu lui-même et m’amuser, ce qui est la chose la plus importante", a appuyé le Brésilien, dont la passion pour le poker n'est plus un secret pour personne. Après son expulsion contre Lille, au début du mois, il s'était d'ailleurs consolé en remporter 1 740 € de gains en rentrant chez lui.

Selon Neymar, ses passions pour le football et le poker ne sont pas incompatibles, loin de là. Il voit d'ailleurs beaucoup de similitudes entre les deux. "Parmi les similitudes entre le poker et le football, je pense que la concentration est l’une d’entre elles", détaille-t-il à CNews. "La façon dont vous lisez votre adversaire et le jeu est aussi très importante. Je pense que l’une des choses les plus importantes dans le football, et que je fais sur le terrain, est de lire le jeu, lire votre adversaire, et voir où vous pouvez attaquer, où vous pouvez vous déplacer pour créer une chance pour votre équipe. Et au poker, c’est la même chose, vous devez lire le jeu, lire vos adversaires et connaître le bon moment pour attaquer votre adversaire." S'il affiche le même niveau que lors du match retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, on ne donne pas cher de la peau des adversaires du "Ney" sur la table de poker.