Joey Barton accusé de violence envers une femme

L'ancien Marseillais Joey Barton va comparaître ce lundi devant le tribunal de Wimbledon, accusé d'avoir agressé une femme en la blessant à la tête, en juin dernier.

De nouveaux ennuis pour Joey Barton. L'ancien milieu de terrain anglais passé par l'OM, reconverti entraîneur, avait été renvoyé de son poste à Fleetwood en début d'année, notamment après avoir agressé un entraîneur adverse. Ce dimanche, Sky annonce qu'il sera entendu en justice après des faits présumés de violence envers une femme.

Barton sera jugé au tribunal ce lundi

Le 2 juin dernier, l'ancien joueur formé à Manchester City aurait ainsi blessé une femme à la tête dans une résidence à Kew, en banlieue londonienne. L'homme de 38 ans sera jugé ce lundi par le tribunal de Wimbledon pour ces faits, rapporte le média anglais.

L'actuel entraîneur de Bristol, en League Two (D4), s'était engagé en février en faveur de son deuxième club dans sa carrière de coach. Au cours de sa première saison, Barton n'avait pu empêcher le club de descendre et même de terminer à la dernière place de League One. Auteur d'une sélection avec l'Angleterre en 2007, il avait arrêté sa carrière de joueur en 2017, à l'issue d'une dernière expérience à Burnley.