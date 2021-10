Jorge Mendes estime que Ronaldo "n'a jamais autant mérité" de gagner le Ballon d'or

Présent dans la liste des 30 prétendants au Ballon d’or, Cristiano Ronaldo ne part pas cette année comme le principal favori pour remporter cette récompense. Mais dans une interview accordée à France Football, son agent Jorge Mendes affirme que cette distinction doit revenir au Portugais.

La course pour le Ballon d’or a rarement été autant disputé par plusieurs joueurs. Contrairement aux années précdédentes, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne sont plus les seuls à pouvoir remporter ce trophée. Des joueurs comme Lewandowski et Benzema sont même considérés comme en meilleur position pour le classement final que Ronaldo.

Mais dans un entretien accordé à France Football, l’agent du Portugais Jorge Mendes a estimé que c’est le buteur de Manchester United qui doit obtenir cette distinction, en mettant en avant les folles statistiques du joueur de 36 ans: "N’oublions pas que Cristiano Ronaldo a été le meilleur buteur de l’exigeante Serie A (29 buts en 36 matchs) et qu’il a aussi été le meilleur buteur du dernier championnat d’Europe (…) Tout cela à l’âge de 36 ans, avec une régularité absolument unique, un engagement et une phénoménale capacité à surmonter les difficultés. À mon avis, cette année le Ballon d’or a un nom : Cristiano Ronaldo. Il ne l’a jamais autant mérité", a-t-il déclaré.

"Il est sans doute le meilleur joueur de football mondial de tous les temps"

Malgré cette régularité au niveau du nombre de buts marqués, le Portugais devrait payer la mauvaise saison de son ancien club la Juventus avec une triste quatrième place et le parcours mitigé du Portugal lors de l’Euro 2020.

Cependant pour Jorge Mendes, le fait que son poulain soit devenu le meilleur buteur de l’histoire en sélection avec 115 buts suffit à faire du Mancunien le joueur le plus fort au monde: "Le total absolument remarquable de 115 buts en sélection portugaise fait de lui le recordman dans l’histoire du football international masculin (…) Cette année, il a battu ce record vieux de 15 ans, auquel il peut ajouter celui de meilleur buteur de l’histoire du football professionnel. Tous ces hauts faits (…) devraient être décisifs dans l’attribution du trophée, étant donné qu’il continue à démontrer qu’il est, sans doute le meilleur joueur de football mondial de tous les temps", a-t-il conclu.

Un sacré hommage qui fera certainement plaisir à celui qui a déjà remporté cinq fois le Ballon d’or.