Justice: Infantino pas très loin du procès Platini-Blatter

Le procès de Michel Platini et Sepp Blatter doit s’ouvrir ce mercredi en Suisse devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), pour escroquerie. Lors de ce procès, le nom d’un homme devrait revenir avec insistance dans la bouche des deux hommes: celui du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Pendant les onze jours d’audience, jusqu’au 22 juin prochain, Michel Platini va devoir répondre au tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone en Suisse. La cause de ce procès? L'ancien numéro 10 des Bleus est accusé d’avoir reçu un paiement présumé déloyal, de deux millions de francs suisses en 2011 (plus d’1,9 million d’euros), en provenance de la FIFA. Depuis des années, la défense réfute ces accusations.

La légende de l’équipe de France et l’ancien président de la FIFA devraient être raccord sur un point lors de ce procès: le rôle joué par l’actuel patron de la FIFA pour prendre la tête de l’instance en 2015. Et même si la justice n'a pas voulu fusionner les dossiers, les défenses pourraient s'appuyer sur ce point lors du procès. Pour démontrer cette théorie, les deux parties devraient s’appuyer sur les soupçons de collusion qui pèsent entre Infantino et des magistrats suisses depuis plusieurs années. En clair, l’ancien secrétaire de l’UEFA aurait joué dans l’ombre pour prendre la tête de la FIFA en 2015.

Une rencontre fait bondir les entourages de Platini et Blatter

Les soupçons étaient déjà forts pour Platini et Blatter, ils se sont renforcés lorsqu’un rapport est venu poser des faits sur leurs théories. Cette histoire judiciaire débute en mars 2020 lorsque l’Autorité de Surveillance du Parquet Suisse a remis un rapport qui concerne le procureur général suisse Michael Lauber, chargé des enquêtes sur la FIFA de 2015 à 2019.

Au coeur de ce rapport, une rencontre qui fait bondir les entourages de Michel Platini et Sepp Blatter. Elle date du 8 juillet 2015, en présence de Michael Lauber, son porte-parole André Marty et surtout un ami d’enfance de Gianni Infantino, Rinaldo Arnold, procureur en Suisse. Une question se pose donc après cette rencontre: l’actuel président de la FIFA était-il au courant quelques semaines avant de l’ouverture d’une enquête à l’encontre de l’ancien patron de l’UEFA, Michel Platini ? La justice doit y répondre.

Depuis 2020, Gianni Infantino fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse avec les autres personnes présentes lors des réunions (il y en a eu d’autres en 2016 et 2017). Selon des informations détaillées par le média Tages-Anzeiger, que RMC Sport est en mesure de confirmer, la procédure pénale a été étendue ce lundi à deux autres personnes : l’ancien procureur Olivier Thormann, qui est à l’origine de l’enquête jugée à partir de demain en Suisse et l’ancien directeur juridique de la FIFA, Marco Villiger. Ce dernier est un proche de Gianni Infantino.

Le nom d’Olivier Thormann est important juste avant l’ouverture du procès demain. Il est soupçonné d’avoir participé à des réunions en 2016 et 2017. Le juge doit normalement comparaître le 9 juin en tant que témoin dans le procès Platini/Blatter. Il doit fournir des éléments sur l’enquête qu’il a mené. Pour rappel, Michel Platini avait déposé plainte devant le parquet de Paris en novembre dernier contre Gianni Infantino pour "trafic d’influence actif".