Justice: pour Benjamin Mendy, quelles différences avec le premier procès ?

Benjamin Mendy doit de nouveau faire face à la justice anglaise à partir de ce lundi. L’ancien international de l’équipe de France sera jugé pour deux accusations - de viol et de tentative de viol - au sujet desquelles les jurés n’avaient pas pu aboutir à une décision lors du premier procès.

Ce lundi matin, Benjamin Mendy va retrouver un visage bien connu, un visage qu’il a vu pendant plus de cinq mois à la fin de l’année 2022, celui du juge Steven Everett. Lors de ce deuxième rendez-vous devant le tribunal de Chester, Mendy, comme en août dernier, va prendre place dans le box des accusés. Un nouveau procès, seulement quelques mois après le premier, une situation qui ne pourrait pas se produire en France.

Point important, une nouvelle sélection des jurés va se dérouler en ouverture de l’audience. “Je pense qu’il y a deux différences avec le premier procès, estime Me Alain-Christian Monkam, avocat aux barreaux de Paris et Londres. La première est majeure, c’est qu’on aura à faire à un nouveau jury populaire. Qui dit nouveau jury, dit nouvelle composition, notamment en termes d’hommes, de femmes, de culture et d’opinions personnelles. Ces personnes-là peuvent rendre une décision qui est complétement différente par rapport au premier jury.”

Dans les faits, ces nouveaux jurés n’auront pas le droit de lire des actualités ou des articles de presse sur l’affaire en cours. “Autre point, qui est extrêmement important également, c'est qu’on peut imaginer que cette fois-ci, le procureur sera un peu mieux préparé que la première fois, poursuit l’avocat pour RMC Sport. On se souvient que pendant le premier procès, il y a des charges qui avaient été abandonnées puisque l'enquête n'avait pas été très bien réalisée. Donc nous pouvons imaginer que le procureur va amener des nouvelles preuves, des nouvelles pièces, peut-être des nouveaux témoignages qui peuvent fragiliser la position de Monsieur Mendy.”

Un contexte favorable pour Benjamin Mendy ?

Avec son acquittement partiel après 67 heures de délibérations au premier procès début janvier, l’ancienne star de l’équipe de France (28 ans – 10 sélections) pourrait arriver en position de force lors de ce deuxième passage devant la justice. Pas si vite, selon l’avocat. “Oui, on pourrait s’imaginer que Monsieur Mendy part avec un préjugé favorable puisqu'il a quand même été acquitté lors du premier procès”, analyse l’avocat présent aux barreaux de Londres et de Paris. Avant d’ajouter : “On peut donc s’imaginer que concernant les accusations restantes, il sera entièrement lavé. Cependant, on ne peut pas exclure que ce nouveau jury va considérer que Monsieur Mendy a eu ‘un peu trop de chance’ lors de la première audience. Et que lors du deuxième procès, il ne doit pas s'en sortir. On peut donc difficilement parler de remake pour ce deuxième procès. Dans quelques jours on commencera un peu à voir la teneur de la procédure et comment tout ça risque de se dérouler pendant ces deux à trois semaines d’audience”. Encore une fois, comme lors du premier procès, la question du consentement sera au cœur de l’audience. Benjamin Mendy, dont le contrat avec Manchester City prend fin le 30 juin 2023, nie ces accusations.